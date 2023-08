Índice de Xangai pressionado à medida que aumentam os eventos do cisne negro na China

A liquidação do índice Shanghai Composite continuou esta semana, uma vez que as preocupações com a economia chinesa continuaram. Ele caiu para um mínimo de CNY 3.120 na quinta-feira, o nível mais baixo desde janeiro deste ano. Assim como o Hang Seng, o índice teve desempenho inferior ao de seus pares globais, como o Nasdaq 100 e o S&P 500.

Problemas econômicos da China

O Shanghai Composite é um índice que acompanha as maiores empresas da China Continental. A maioria de suas empresas constituintes está nos setores financeiro e industrial. Eles incluem empresas como ICBC, PetroChina, Banco Agrícola da China e China Construction Bank, entre outras.

O índice de Xangai ficou atrás do mercado mais amplo por dois motivos principais. Primeiro, a guerra fria em curso entre a China e os Estados Unidos afastou mais investidores do mercado chinês. Fala-se até em interrogar executivos da Blackrock, Vanguard e State Street sobre seus investimentos na China.

Em segundo lugar, os investidores estão preocupados com a desaceleração da economia chinesa. Como escrevi aqui , os dados econômicos da China ficaram aquém das expectativas, levando bancos como o Barclays e o JP Morgan a reduzir suas previsões anuais. A produção industrial e os investimentos em ativos fixos cresceram em ritmo menor do que o esperado.

Os analistas acreditam que a situação é realmente pior do que dizem as estatísticas oficiais. Por exemplo, eles citam o desempenho de commodities como petróleo bruto e cobre. Além disso, estatísticas de companhias marítimas como Maersk e ZIM Integrated mostram que a demanda global está diminuindo.

O maior problema, porém, é o setor imobiliário do país, que responde por um quarto do PIB. A Country Garden, uma desenvolvedora líder com quase US$ 200 bilhões em dívidas, não pagou. Em um comunicado na quinta-feira, a empresa alertou sobre as incertezas sobre sua capacidade de pagar seus títulos em yuan e dólar.

Da mesma forma, Zhongrong, um banco paralelo, perdeu pagamentos esta semana. Outras empresas que perderam pagamentos recentemente são Kaisen, Sunac, Fantasia e KWG GRoup. Portanto, há preocupações com o contágio no setor.

Previsão do índice composto de Xangai

O gráfico diário mostra que o índice de Xangai tem estado em uma forte tendência de baixa nos últimos meses. Ele ultrapassou o importante suporte em 3.145, o nível mais baixo em 26 de junho.

Ao mesmo tempo, as ações caíram abaixo das médias móveis de 50 e 25 dias, sinalizando que os ursos estão no controle. O índice também caiu abaixo do nível de retração de Fibonacci de 50%.

Portanto, a perspectiva para o índice de Xangai é de baixa, com o próximo nível a ser observado em 3.000.

