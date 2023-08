As ações da Earthstone Energy saltam 15% com o acordo da Permian Resources

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A Earthstone Energy Inc (NYSE: ESTE) subiu mais de 15% na segunda-feira, depois que a Permian Resources Corp (NYSE: PR) revelou planos de comprar a empresa de petróleo e gás por US$ 4,5 bilhões.

Por que a Permian Resources está comprando a Earthstone Energy?

A Permian Resources espera que esta transação de ações ajude a expandir sua presença na bacia do Permian. Will Hickey – seu Co-CEO também disse hoje em um comunicado de imprensa :

A aquisição representa uma proposta de valor atraente para nossos acionistas e fortalece nossa posição como principal E&P independente da Bacia de Delaware.

O referido acordo avalia cada ação da Earthstone Energy em cerca de US$ 18,64.

Na segunda-feira, a Permian Resources também revelou planos de aumentar seu dividendo trimestral para 6 centavos – um aumento de 20% aplicável a partir do primeiro trimestre de 2024. Suas ações abriram praticamente estáveis esta manhã, mas subiram 45% no acumulado do ano.

Permian Resources espera um aumento no fluxo de caixa livre

A Permian Resources está convencida de que a compra da Earthstone Energy aumentará seu fluxo de caixa livre por ação em mais de 30% nos próximos dois anos. De acordo com o CEO Hickey:

A posição da Earthstone no norte de Delaware traz área de alta qualidade com estoque principal que compete imediatamente por capital dentro de nosso portfólio.

O benefício para o fluxo de caixa livre ficará em mais de 25% nos próximos cinco a dez anos, acrescentou. Wall Street atualmente classifica as ações da Earthstone Energy como “excesso de peso”.

A Permian e a Earthstone identificaram sinergias anuais no valor de cerca de US$ 175 milhões, conforme comunicado à imprensa. O acordo provavelmente será concluído antes do início de 2024, desde que atenda às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação regulatória e dos acionistas.

