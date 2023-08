USD/CHF: O argumento do franco suíço como uma alternativa viável ao dólar

O franco suíço tem sido uma das moedas com melhor desempenho nos últimos anos. O par USD/CHF caiu mais de 15% em relação ao nível mais alto de 2016, enquanto o par EUR/CHF caiu mais de 43% em relação ao seu máximo de 2007.

Gráficos USD/CHF, EUR/CHF

Riscos de hegemonia do dólar americano

Um dos maiores desafios do mundo hoje é a hegemonia do dólar americano e o seu papel na economia mundial. Estas preocupações aumentaram substancialmente nos últimos meses, à medida que a valorização do dólar causou estragos nos mercados emergentes.

Eles também foram exacerbados pelas sanções impostas pelas autoridades americanas. Mais importante ainda, estas autoridades sancionaram o banco central da Rússia após a invasão da Ucrânia.

Portanto, como escrevi aqui , vários países como a China e a Arábia Saudita começaram a reduzir a sua exposição à dívida dos EUA. Além disso, espera-se que a cimeira dos BRICS na África do Sul se concentre numa moeda alternativa.

Acredito que uma moeda BRICS não acontecerá devido às diferenças entre os estados membros, especialmente a Índia e a China. Além disso, a mecânica de formação de uma nova moeda é muito mais complicada do que a maioria das pessoas pensa.

Portanto, o dólar americano manterá a sua força nos próximos anos. Mas enfrenta riscos substanciais, especialmente devido à crescente dívida dos EUA, que atingirá 50 biliões de dólares nos próximos anos.

Caso do franco suíço

Como tal, acredito que o franco suíço é uma alternativa melhor ao dólar americano por três razões principais. Primeiro, a Suíça é um dos países mais desenvolvidos, com o 7º maior rácio de PIB per capita. Esta força significa que a estabilidade do país continuará por muito tempo.

Em segundo lugar, a Suíça tem uma dívida pública mínima. A dívida pública total é superior a 256 mil milhões de dólares. Tem um rácio dívida/PIB inferior a 45%. Os EUA têm uma dívida em relação ao PIB superior a 122% e espera-se que continue a aumentar.

A dívida suíça é substancialmente menor do que a pilha de investimentos de 1 bilião de dólares do Banco Nacional Suíço (SNB). Possui participações em empresas como Apple, Amazon, Starbucks. Isso significa que o país tem zero chances de inadimplência.

Terceiro, e mais importante, a Suíça é conhecida pela sua neutralidade em questões importantes. Não é membro da União Europeia, embora beneficie do bloco. Além disso, não é membro da NATO, o que significa que tem poucos inimigos no estrangeiro.

A Suíça também utilizou os seus poderes de sanções com moderação. Embora tenha sancionado a Rússia pela invasão da Ucrânia, as suas sanções são menos severas do que as de outros países. A Suíça também manteve relações amistosas com países como o Irão e a China.

Portanto, a Suíça possui características que poucos países possuem. É uma democracia estável com poucos inimigos em todo o mundo, o que faz do franco suíço a moeda mais segura do mundo. O franco é mais seguro do que outras moedas, como o iene japonês, a coroa norueguesa e a coroa sueca.

Por exemplo, o Japão aliou-se estreitamente aos EUA e tem uma montanha de dívidas. A coroa sueca está em risco à medida que o país procura aderir à NATO e à medida que a sua economia abranda. A Noruega também não é tão neutra como a Suíça em questões geopolíticas.

