Previsão NZD/USD: Kiwi está pronto para um rompimento de baixa

A taxa de câmbio NZD/USD moveu-se lateralmente na manhã de quarta-feira, à medida que os rendimentos dos títulos dos EUA aumentavam e após as últimas vendas no varejo da Nova Zelândia. O par foi negociado em 0,5950, alguns pontos acima da mínima da semana passada de 0,5893.

Vendas no varejo na Nova Zelândia

O par NZD/USD permaneceu numa faixa estreita nas últimas semanas, à medida que os investidores se concentram no mercado de títulos dos EUA. A liquidação de obrigações intensificou-se, empurrando-as para o nível mais elevado numa década.

Este desempenho é um sinal de que a Reserva Federal continuará a aumentar as taxas de juro nas próximas reuniões. A maioria dos analistas espera que o Fed suba 0,25% em setembro, seguido de uma pausa prolongada.

Aumentos adicionais das taxas provavelmente desacelerarão ainda mais a economia. Os dados mais recentes mostram que as taxas hipotecárias subiram para mais de 7%, enquanto a inadimplência nos empréstimos atingiu o nível mais alto em anos.

O próximo catalisador chave para o NZD/USD será o próximo Simpósio Jackson Hole nos Estados Unidos. Esta reunião proporciona uma oportunidade para os responsáveis do banco central fornecerem orientações sobre o que esperar.

O par NZD/USD também reagiu aos últimos números de vendas no varejo da Nova Zelândia. De acordo com a agência de estatísticas, o núcleo das vendas no varejo caiu 1,8% no segundo trimestre, após cair 1,6% no trimestre anterior. Este declínio foi menor do que a estimativa mediana de 2,5%.

As vendas gerais no varejo caíram 1,0% no trimestre, ante 1,6% anterior. Estes números significam que a economia da Nova Zelândia ainda está em dificuldades depois de ter entrado em recessão no início deste mês. O RBNZ interrompeu recentemente os seus aumentos de taxas.

Análise técnica NZD/USD

A taxa de câmbio NZD/USD tem apresentado uma forte tendência de baixa, após atingir um pico de 0,6413 em julho. Caiu para um mínimo de 0,5893 na semana passada. Um olhar mais atento mostra que formou um canal descendente mostrado em preto. Ele mudou para o lado superior deste canal.

O par permanece abaixo da média móvel de 50 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) subiu. Portanto, o par provavelmente retomará a tendência de baixa nos próximos dias, com os vendedores visando o suporte principal em 0,5893.

