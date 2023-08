Sinal EUR/USD: previsão de baixa enquanto prevalece um sentimento de risco

A queda da taxa de câmbio EUR/USD continuou esta semana, enquanto os comerciantes aguardavam declarações dos responsáveis do banco central na cimeira de Jackson Hole. Caiu para um mínimo de 1,0772, o nível mais baixo desde 13 de junho deste ano.

Cimeira de Jackson Hole à frente

Copy link to section

O EUR/USD tem estado em forte liquidação, à medida que os investidores forex se concentram no desempenho do índice do dólar americano (DXY) e dos títulos americanos. O índice do dólar saltou para US$ 104, à medida que os investidores adotaram um sentimento de risco.

A liquidação dos títulos americanos continuou enquanto os títulos de 10 e 30 anos saltavam para o nível mais alto em mais de uma década. Este salto elevou as taxas de hipotecas para o nível mais alto em 22 anos, enquanto a inadimplência dos empréstimos aumentou.

As próximas notícias importantes sobre o EUR em relação ao USD virão dos EUA, onde economistas e funcionários do banco central se reúnem na cimeira anual de Jackson Hole. Este evento será encabeçado por Jerome Powell, chefe do Federal Reserve.

Os analistas acreditam que Powell manterá um tom moderadamente agressivo ao se comprometer a continuar a combater a inflação. Tal medida indicará pelo menos mais uma subida das taxas em Setembro, seguida de uma pausa prolongada.

Vale ressaltar que a próxima reunião do FOMC acontecerá na última semana de setembro. Até lá, os EUA terão publicado o próximo conjunto de números de empregos e de inflação. Acredito que estes dados determinarão as próximas ações do Federal Reserve.

As esperanças de outro aumento das taxas serão confirmadas se os EUA publicarem números fortes de inflação em Setembro.

Análise técnica EUR/USD

Copy link to section

Save

Gráfico EURUSD por TradingView

O gráfico diário mostra que o par EURUSD tem apresentado uma forte tendência de baixa. Agora mudou para o lado inferior do canal ascendente. O lado inferior deste canal conecta os níveis mais baixos em 14 de março e 1º de junho.

Além disso, o par caiu abaixo das importantes médias móveis de 25 e 50 dias. Também caiu abaixo das três linhas do indicador jacaré.

Portanto, a perspectiva do par dependerá de os ursos conseguirem movê-lo abaixo do lado inferior do canal. Se isso acontecer, o próximo nível a observar será 1,0623, o nível mais baixo em 30 de maio. Em nota, analistas da UOB escreveram que :

“Não prevíamos que o EUR caísse para 1,0803. Note-se que o EUR prolongou o seu declínio no início do comércio asiático hoje. As ações dos preços sugerem que uma quebra de 1.0790 não será surpreendente. O próximo nível a focar abaixo de 1,0790 é 1,0730. A fraqueza do EUR permanece intacta enquanto permanecer abaixo de 1,0890.”

Save

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.