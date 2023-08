A 3M Co (NYSE: MMM) supostamente concordou com um acordo multibilionário com os militares dos EUA. Suas ações abriram cerca de 6,0% na segunda-feira.

3M pagará mais de US$ 5,5 bilhões para resolver ações judiciais

O conglomerado multinacional tem lutado contra reivindicações legais de que uma de suas subsidiárias – Aearo Technologies vendeu tampões de ouvido de combate perigosamente defeituosos aos militares dos EUA durante vários anos.

Mas agora concordou provisoriamente em pagar mais de US$ 5,5 bilhões para resolver esse assunto, de acordo com a Bloomberg News. De acordo com Carl Tobias – Professor de Direito da Universidade de Richmond:

Parece que a 3M negociou um bom acordo para si mesma, já que esse litígio vem pesando sobre eles há quase uma década.

Observe que a Bloomberg Intelligence esperava que a 3M desembolsasse US$ 9,5 bilhões muito maiores para resolver os referidos processos.

3M se abstém de comentar especulações

A Aearo Technologies entrou com um pedido de proteção do Capítulo 11 em 2021 para limitar a responsabilidade relacionada a essas ações legais – um esforço que foi bloqueado por um juiz dos EUA este ano, em junho.

Um representante da 3M se absteve de comentar o relatório da Bloomberg na segunda-feira. Mas os analistas de BI Michael Doto e Joel Levington escreveram :

Esta [liquidação] poderá acelerar a actividade de notação negativa, uma vez que a S&P e a Moody’s não contabilizaram totalmente as pendências legais. A alavancagem líquida [pró-forma] da 3M poderia ficar entre 3,3-4,2x – acima das metas do avaliador.

No mês passado, a 3M divulgou seus resultados financeiros do segundo trimestre que superaram as estimativas de Street. Suas ações caíram cerca de 20% em relação ao máximo acumulado no ano até o momento.

