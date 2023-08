Goldman Sachs Group Inc (NYSE: GS) subiu 1,0% na segunda-feira após revelar planos de transferir seu negócio de gestão financeira pessoal para o planejamento criativo.

Goldman Sachs restaurará o foco na clientela ultra-rica

O que o consultor financeiro baseado no Kansas está a pagar pela sua unidade de GFP permanece desconhecido.

O Goldman Sachs espera que a transação seja concluída no último trimestre deste ano. March Nachmann – seu chefe global de gestão de ativos e patrimônio disse hoje em um comunicado à imprensa :

Continuaremos a apoiar a PFM e outros consultores criativos com acesso às nossas soluções de investimento através do nosso acordo estratégico alargado.

O referido acordo permitirá ao gigante dos serviços financeiros restaurar o foco na sua clientela principal ultra-rica. As ações do Goldman Sachs Group Inc caíram cerca de 13% em relação ao máximo acumulado no ano até o momento.

Goldman Sachs conseguirá melhorar sua margem de lucro

Daniel Fannon – um analista da Jefferies espera que o anúncio de hoje ajude a Goldman Sachs a melhorar sua margem de lucro atribuída ao seu negócio de gestão de ativos e patrimônio.

A Goldman Sachs está cada vez mais perto de se tornar o negócio mais durável e lucrativo que delineou no dia do investidor.

A margem de lucro do banco ficou um pouco acima de 11% no último trimestre relatado. Observe que o Goldman Sachs tem reduzido sua carteira de empréstimos ao consumidor e também considerou se desfazer de sua unidade fintech GreenSky.

A Creation Planning tem atualmente uma força de trabalho de mais de 2.100 pessoas e um valor colossal de US$ 245 bilhões em ativos sob gestão. O acordo com a Goldman Sachs ajudará a fortalecer o seu nome como consultor de investimentos registado a nível nacional.

