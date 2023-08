Previsão do preço das ações da Futu Holdings: uma boa compra especulativa

O preço das ações da Futu Holdings (NASDAQ: FUTU) teve um forte rompimento de alta na segunda-feira, com a reação dos investidores aos lucros da empresa. As autoridades chinesas também lançaram uma nova onda de medidas para apoiar a economia em dificuldades. As ações saltaram mais de 6% na segunda-feira e atingiram a máxima de US$ 55,25, o nível mais alto desde 10 de agosto.

O crescimento do Futu continua

A Futu Holdings é uma empresa chinesa que opera um setor de corretagem de ações e gestão de patrimônio. A empresa pertence principalmente à Tencent, a maior empresa de jogos do mundo. Opera em mercados importantes como Hong Kong, Cingapura e até mesmo nos Estados Unidos.

A notícia mais recente da Futu Holdings foram os lucros da empresa, divulgados na quinta-feira. Os resultados mostraram que a empresa adicionou 57 mil clientes no trimestre, elevando seu total de usuários para quase 1,6 milhão. O total de seus ativos no ecossistema disparou para mais de HK$ 466 bilhões. O volume total de negócios caiu 22%, para HK$ 1 trilhão.

A receita da Futu Holdings aumentou 42%, para HK$ 1,7 bilhão, enquanto a comissão de corretagem caiu ligeiramente para HK$ 953 milhões. As receitas de juros aumentaram 127%, à medida que as taxas de juro nos principais países continuaram a subir. O lucro líquido total aumentou 74%.

A Futu Holding enfrentou numerosos desafios no segundo trimestre, à medida que o mercado accionista nos seus principais mercados enfraquecia. Como escrevi aqui , o índice Hang Seng teve desempenho inferior ao de seus pares globais, como o índice Nikkei 225 e Nasdaq 100.

Há também preocupações de que as economias da China e de Singapura estejam a abrandar. Os dados mais recentes mostraram que as vendas no varejo, as exportações e a produção industrial da China caíram. Da mesma forma, as vendas a retalho em Singapura caíram novamente em Julho. Apesar disso, os negócios de Singapura registaram entradas substanciais durante o trimestre.

Portanto, as ações da Futu Holdings subiram depois que a China anunciou um novo conjunto de medidas para promover o crescimento económico. Também reagiu às conversações entre a China e os Estados Unidos.

Previsão do preço das ações da Futu Holdings

O gráfico diário mostra que o preço das ações da Futu subiu nos últimos três dias, à medida que os investidores comemoram os lucros da empresa. Ele ultrapassou as médias móveis de 25 e 50 dias.

Mais importante ainda, formou o que parece ser um padrão invertido de cabeça e ombros, o que geralmente é um sinal de alta. Portanto, acredito que Futu é uma boa ação especulativa para comprar aos preços atuais. A meta inicial para esta perspectiva é de US$ 61,65, o ponto mais alto de agosto, que está 14% acima do nível atual.

