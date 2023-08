Nio Inc (NYSE: NIO) abriu com queda de mais de 10% na terça-feira, depois de divulgar seus resultados financeiros do segundo trimestre que significaram fraqueza.

Números notáveis na divulgação de resultados do segundo trimestre da Nio

Perdeu ¥ 5,79 bilhões (US$ 789,9 milhões) em relação aos ¥ 2,26 bilhões do ano anterior

A perda por ação também aumentou significativamente de ¥ 1,68 para ¥ 3,70

Perda ajustada impressa em ¥ 3,28 de acordo com o comunicado de imprensa de lucros

A receita total caiu quase 15% ano a ano, para ¥ 8,77 bilhões

O consenso foi de ¥ 2,96 por perda de ações (ajuste) sobre ¥ 9,16 bilhões em receita

Nio entregou 23.520 veículos no segundo trimestre – também queda de 6,1%. Mas Jeff Kilburg – o CEO da KKM Financial disse no “ The Exchange ” da CNBC:

Acho que muitas das más notícias estão cotadas nas ações da Nio. Quero ser um comprador aqui do ponto de vista comercial e também de uma exposição de longo prazo ao mercado chinês de veículos elétricos.

Ações da Nio caem apesar da orientação otimista

Ainda assim, a empresa de EV emitiu orientações encorajadoras para o futuro. Agora prevê que a receita caia entre ¥ 18,90 bilhões e ¥ 19,52 bilhões.

Nio arrecadou ¥ 13,00 bilhões no terceiro trimestre do ano passado. De acordo com Jeff Kilburg da KKM:

As ações da Nio têm suporte no MA de 20 dias, logo abaixo de US$ 10. Mas acho que se voltar acima de seu MA de 50 dias em US$ 11,35, poderá voltar para onde estava há um ano – US$ 16 a US$ 18.

A empresa de veículos elétricos inteligentes prevê cerca de 56.000 entregas no terceiro trimestre, o que representaria um aumento de 77% ano após ano. Foram entregues 20.462 EVs no mês passado – mais do dobro do que em julho de 2022.

Nio sofreu um grande golpe nas margens neste trimestre

As ações da Nio estão sofrendo esta manhã também porque o aumento da demanda por veículos elétricos usados com margens mais baixas empurrou sua margem bruta para 1,0%, contra 13% um ano atrás. Kilburg acrescentou:

É uma reação às margens mais baixas devido ao corte de preços da Tesla, mas quando se pensa no mercado de EV, 60% dele vem da China. Então, acho que há exposição aqui e você pode adquiri-la diretamente no Nio.

Nio atribuiu a fraqueza no trimestre recentemente concluído aos preços mais baixos e também à diminuição do volume. Seu custo de vendas caiu 3,0% no segundo trimestre.

Wall Street tem atualmente uma classificação consensual de “sobreponderação” nas ações EV.

