Previsão do preço das ações da Nio: atualização de classificação, meta em US$ 16,20

O preço das ações da Nio (NYSE: NIO) recuou nos últimos dias em meio às crescentes tensões entre os EUA e a China. As ações caíram para US$ 12,85 na sexta-feira, alguns pontos abaixo da alta deste mês de US$ 16,10. Eles permanecem cerca de 80% acima do nível mais baixo deste ano.

Tesla reduz preços novamente

O preço das ações da Nio recuou recentemente devido às preocupações com o aumento das tensões entre os EUA e a China. A notícia mais recente foi que os EUA proibiram investidores americanos de investir em empresas de alta tecnologia da China em áreas como computação quântica e IA.

Não está claro como a China responderá a essas restrições e como elas afetarão empresas como Nio, Xpeng e Li Auto. Analistas acreditam que empresas como a Nio não serão impactadas, pois geram suas vendas na China. A Nio também recebeu recentemente um investimento de US$ 1 bilhão de Abu Dhabi.

O preço das ações da Nio também está reagindo aos acontecimentos no veículo elétrico indústria. Por exemplo, a Tesla anunciou que estava reduzindo os preços do Modelo Y na China. Cortou o preço inicial desses veículos em cerca de CNY 14k em uma tentativa de aumentar sua participação no mercado.

Esses movimentos significam que a indústria de VEs na China está desacelerando à medida que a economia recua. Em seu relatório mensal, a Nio disse que entregou 20.462 veículos em julho, um aumento de 103,6% em relação ao ano anterior. As vendas também aumentaram 91% em relação ao mês anterior. A empresa espera entregar 250 mil veículos este ano, mesmo depois de um primeiro semestre nada assombroso.

As ações da Nio também reagirão ao próximo despejo de dados da China, que abordei aqui . Espera-se que o relatório mostre que a crise econômica continuou em julho.

Previsão do preço das ações da Nio

O gráfico diário mostra que o preço da ação Nio recuou nos últimos dias. Apesar dessa redução, a ação permanece acima das médias móveis de 200 e 50 dias. Os dois estão perto de formar um padrão de cruz dourada, quando as duas médias móveis se cruzam.

As ações da Nio testaram novamente o importante nível de suporte em $ 13,16, a maior oscilação em 24 de janeiro. Isso é conhecido como padrão de quebra e reteste, que geralmente é um sinal de alta.

Portanto, acredito que as ações provavelmente retomarão a tendência de alta nos próximos dias. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será a alta acumulada no ano de US$ 16,20.

