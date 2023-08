O PIB do segundo trimestre dos EUA fica aquém das expectativas; Lucros corporativos e declínio do PCE central

Os dados sobre o PIB dos EUA no segundo trimestre de 2023 (abril-junho), publicados pelo US Bureau of Economic Analysis, expandiram-se marginalmente em 2,1% em termos homólogos, acima dos 2% em termos homólogos no intervalo anterior.

Embora a medida tenha apresentado um aumento fraco , este ficou bem abaixo das estimativas avançadas de crescimento anualizado de 2,4% para o trimestre, após condições tépidas de investimento empresarial.

O número também ficou bem abaixo do consenso de mercado de 2,4%, conforme relatado pela TradingEconomics.com.

Save Source: TradingEconomics.com, U.S. BEA

A expansão do PIB ocorre em meio a uma inflação elevada, o ciclo mais agressivo do Federal Reserve em décadas, juntamente com os recentes comentários do Governador Powell em Jackson Hole, afirmando :

…(a inflação é) muito alta.

O S&P subiu para 4.521 logo após a divulgação dos dados sobre o otimismo de que o Fed seria capaz de navegar por uma “aterrissagem suave”, mas a dinâmica parece ter enfraquecido com as ações caindo para 4.505 no momento em que este artigo foi escrito, apenas 5 pontos acima da abertura de 4.500,7.

Componentes

Copy link to section

O aumento do PIB deveu-se ao aumento dos gastos do consumidor (que moderou para 1,7% YoY contra 4,2% YoY no 1T), ao investimento fixo não residencial (que saltou de 0,6% YoY no 1T para 6,1% YoY no 2T) e ao estado e gastos do governo local (que aumentaram de 4,4% A/A no 1T para 4,7% A/A no 2T).

Os gastos dos consumidores, o principal contribuinte para o crescimento americano, superaram as estimativas avançadas de 1,6% em termos homólogos, embora os gastos em bens duradouros tenham contraído 0,3% em termos homólogos, caindo acentuadamente dos 16,3% em termos homólogos no intervalo anterior.

Save Source: TradingEconomics.com, U.S. BEA

Por outro lado, o crescimento do PIB foi limitado por diminuições nas exportações (7,8% em termos homólogos no 1T para -10,6% em termos homólogos no 2T), investimento fixo residencial (permaneceu em território contracionista, mas melhorou de -4% em termos homólogos no 1T para -3,6% em termos homólogos no segundo trimestre) e importações (que caíram de 2% em termos homólogos no primeiro trimestre e despencaram para -7% em termos homólogos no segundo trimestre).

Em comparação com estimativas avançadas, as exportações melhoraram em relação às expectativas de (-)10,8% em termos homólogos, enquanto as importações melhoraram em relação às (-)7,8% em termos homólogos.

Para o primeiro trimestre, a leitura antecipada anualizada de 2,4% em termos homólogos foi revista em baixa para 2,0% em termos homólogos.

Lucro corporativo

Copy link to section

Os lucros da produção actual (que incluem lucros empresariais com avaliação de inventários e ajustamentos de consumo de capital) caíram 10,6 mil milhões de dólares no segundo trimestre, moderando-se em relação ao declínio acentuado de 121,5 mil milhões de dólares no primeiro trimestre.

As empresas financeiras nacionais viram os seus lucros no segundo trimestre diminuir em 47,8 mil milhões de dólares, contra 9,4 mil milhões de dólares no segundo trimestre.

Pelo contrário, os lucros das sociedades não financeiras nacionais aumentaram em 17,1 mil milhões de dólares, compensando parcialmente a queda de 103 mil milhões de dólares no primeiro trimestre.

Numa base trimestral, os lucros ajustados antes de impostos caíram 0,4% no segundo trimestre e caíram acentuadamente 6,5% em termos homólogos.

Embora os lucros do segundo trimestre tenham diminuído, eles melhoraram em relação aos (-) 4,1% registrados no primeiro trimestre de 2023.

PCE

Copy link to section

No trimestre, o índice de preços para despesas de consumo pessoal (PCE) aumentou 2,5% em termos homólogos, moderando drasticamente face aos 4,1% em termos homólogos no primeiro trimestre.

Save Source: TradingEconomics.com, U.S. BEA

Respondendo às medidas agressivas, o núcleo PCE, o indicador de inflação preferido do Fed dos EUA, também registou um declínio acentuado, caindo para 3,7% em termos homólogos no segundo trimestre, contra 4,9% no primeiro trimestre, e superou as estimativas avançadas de 3,8% em termos homólogos.

Crucialmente, isto marcou o aumento mais lento em quase dois anos.

Save Source: TradingEconomics.com, U.S. BEA

A ferramenta FedWatch da CME, uma medida das probabilidades de ações futuras nas taxas, estima uma probabilidade de 90,5% de o Fed manter o status quo na próxima reunião.

Panorama

Copy link to section

Apesar da queda no crescimento do núcleo do PCE e da resposta inicial do mercado, um relatório da Reuters observou que os responsáveis da Fed acreditam que a taxa de crescimento não inflacionista se situa perto de 1,8%, sugerindo que a inflação continuará a ser uma preocupação.

Isto implica que o Fed provavelmente continuará a apertar, refletido na ferramenta CME FedWatch, que mostra uma probabilidade de aproximadamente 47% de um aumento na reunião do Fed de novembro.

No entanto, como mencionado no artigo anterior sobre a conferência de Jackson Hole, o desempenho relativamente robusto da economia pode dever-se, em parte, aos 500 mil milhões de dólares em poupanças excedentárias que foram acumuladas devido às injecções fiscais sem precedentes da era pandémica.

O SF Fed espera que esta quantidade de poupanças apoie o consumo no quarto trimestre, mas poderá registar uma queda a partir de então, o que poderá ter o potencial de desencadear um abrandamento inesperadamente agudo.

Save Source: SF Fed

Além disso, uma contracção nas vendas potenciais de casas em 14% em termos homólogos e os efeitos difíceis de avaliar dos desfasamentos monetários poderão eventualmente dar à Fed motivos para fazer uma pausa.

Save

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.