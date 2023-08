Powell, Lagarde e Broadbent discutem o desafio da inflação em Jackson Hole

Na semana passada, o Federal Reserve Bank do Kansas realizou a sua reunião anual de banqueiros centrais globais em Jackson Hole, Wyoming.

Os banqueiros centrais, os principais decisores políticos e pensadores económicos reuniram-se para discutir as últimas tendências da economia mundial e definir a agenda para pesquisas futuras.

Inflação, não o tema

Copy link to section

Embora a inflação tenha sido a preocupação central dos decisores políticos nos últimos dois anos, as autoridades escolheram intitular a conferência como “Mudanças estruturais na economia global”.

Esta reorientação pode dever-se, em parte, ao sucesso que a Reserva Federal teve em reduzir a inflação para níveis mais controláveis.

As principais questões discutidas durante a conferência de 3 dias relacionaram-se com a forma como as mudanças estruturais duradouras podem impactar as trajetórias de longo prazo na economia mundial, inaugurar mudanças nos mercados financeiros e na política monetária, restringir o crescimento a longo prazo, transformar as redes de produção globais e re- alocações nas cadeias de abastecimento globais e impactar os fluxos financeiros globais.

No entanto, a inflação continua a ser uma grave ameaça.

Discurso de abertura de Jerome Powell

Copy link to section

Embora o tema das discussões tenha sido as mudanças estruturais, o Governador Powell redobrou a mensagem do ano passado, observando que a Reserva Federal estava empenhada em levar a inflação para o nível de 2%.

Save Source: US Bureau of Economic Analysis, US Bureau of Labor Statistics

Crucialmente, observou Powell,

Embora a inflação tenha descido do seu pico – um desenvolvimento bem-vindo – continua demasiado elevada. Estamos preparados para aumentar ainda mais as taxas, se for apropriado, e pretendemos manter a política num nível restritivo… o processo ainda tem um longo caminho a percorrer…

Embora o Governador tenha reconhecido que os alimentos e a energia podem ser susceptíveis à volatilidade, concentrou-se no núcleo da inflação (não alimentar e não energética), que se manteve incrivelmente rígida, caindo de um pico acima de 5% para 4,1% na maior parte. divulgação de dados recente.

A inflação dos bens caiu acentuadamente, devido às taxas de juro mais elevadas, enquanto os preços do sector da habitação começaram recentemente a registar uma retração, apesar da escassez de existências.

No entanto, entre os serviços (incluindo cuidados de saúde, alimentação e transporte), que constituem metade do índice PCE central, admitiu Powell,

A inflação acumulada em doze meses neste setor deslocou-se lateralmente desde o início.

Embora tenha havido alguns desenvolvimentos encorajadores nesta categoria nos últimos meses, por ser relativamente imune a alterações nas taxas de juro e a perturbações na cadeia de abastecimento, bem como por beneficiar de um mercado de trabalho ainda restritivo, a inflação dos serviços continua elevada.

Powell insistiu que os dados recentes devem ser encarados com cautela e que a estabilidade de preços ainda está longe.

Ele espera que uma política monetária mais restritiva acabe por trazer de volta ao equilíbrio a oferta e a procura agregadas, permitindo um regresso aos níveis de 2%.

Lagarde sobre choques de oferta

Copy link to section

Christine Lagarde, Presidente do BCE, sublinhou que o aumento do protecionismo, o realinhamento das ligações comerciais e os impactos das alterações climáticas (e os esforços de descarbonização associados) poderão levar à intensificação dos choques de oferta no futuro.

As mudanças macroeconómicas em que Lagarde se concentrou incluíram mudanças profundas no mercado de trabalho, dadas as consequências da pandemia, a rápida digitalização no local de trabalho, a era do trabalho remoto e o crescimento liderado pela IA, que apoiará alguns empregos e ameaçará outros; a transição energética, juntamente com o desempenho inferior das metas da OPEP+ e a incerteza no mix de fornecimento do futuro; e o “aprofundamento da divisão geopolítica” devido à relocalização, à mobilização de amigos e à fragmentação em blocos concorrentes, e à subsequente reformulação das cadeias de abastecimento.

A investigação do BCE conclui que a fragmentação geopolítica pode levar a uma diminuição das importações reais até 30% a nível mundial.

Desequilíbrio de investimentos

Copy link to section

Além disso, prevê um investimento significativamente maior durante a década, incluindo uma média de 600 mil milhões de euros por ano na transição energética da UE; despesas relacionadas com a OTAN; e a digitalização acelerada em múltiplos sectores, com os países a procurarem aumentar os seus respectivos factores de produtividade (conforme mostrado no gráfico abaixo).

Save Source: Productivity data from The Conference Board

No entanto, um investimento tão significativo numa economia em desaceleração poderá impedir a clareza económica.

Referindo-se ao aumento da volatilidade nos indicadores económicos e, consequentemente, à incapacidade de tirar lições suficientes dos conjuntos de dados históricos e da incerteza das projeções, Lagarde citou o filósofo Søren Kierkegaard,

…a vida só pode ser compreendida ao contrário; mas deve ser vivido para a frente.

Ela expressou ainda a sua preocupação com o facto de a inflação poder ressurgir, especialmente no sector das matérias-primas, num contexto de maior procura de investimento (especialmente em energia verde) e restrições de oferta mais profundas, tornando muito mais difícil para os bancos centrais gerir as expectativas de inflação no longo prazo.

Amplo foco na geopolítica e no papel da demanda

Copy link to section

Ben Broadbent, Vice-Governador do Banco de Inglaterra, concordou que os choques de oferta eram uma preocupação fundamental, observando que questões geopolíticas como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia levaram ao aumento dos preços dos alimentos e da energia.

Save Source: Bank of England

Não é claro até que ponto os impactos geopolíticos podem ser persistentes, mas a política monetária deverá permanecer elevada num futuro próximo.

Um aumento nas fricções geopolíticas em 2023 poderá contribuir para uma inflação duradoura nas economias abertas que tendem a depender do comércio internacional, exigindo ainda taxas mais elevadas para alcançar a estabilidade de preços.

Save Source: BlackRock Geopolitical Risk Indicator

Acrescentando às opiniões de Lagarde sobre os choques de oferta, Broadbent observou que o desequilíbrio persistente na oferta e na procura de bens que se materializou durante a pandemia não se deve apenas a cadeias de abastecimento quebradas, mas também a um aumento na procura, à medida que os consumidores receberam assistência de protecção da folha de pagamentos sem precedentes.

Save Source: Bank of England

Pesquisa do Fed SF

Copy link to section

Em relação aos comentários de Broadbent sobre a importância da procura, a Fed de São Francisco concluiu que o público dos EUA foi capaz de acumular uma almofada de 2,1 biliões de dólares em poupanças excedentárias no meio da pandemia.

Contudo, um consumo adicional significativo reduziu agora as poupanças acumuladas para 500 mil milhões de dólares.

Save Source: SF Fed

Apesar do forte declínio, o SF Fed espera que este montante apoie a componente de consumo da economia pelo menos até ao quarto trimestre de 2023.

Estas poupanças adicionais podem ser um factor-chave para explicar por que razão a economia dos EUA permaneceu tão resiliente num contexto de restritividade sem precedentes.

Perspectiva dos EUA

Copy link to section

Powell observou que a política monetária restritiva terá de continuar, embora o crescimento económico tenha permanecido demasiado resiliente para regressar de forma sustentável aos níveis de 2%.

Apesar do aumento das taxas em 300 pontos base desde a última edição da conferência de Jackson Hole, o crescimento trimestral do PIB nos EUA aumentou durante os dois relatórios anteriores.

Save Source: TradingEconomics.com; US Bureau of Economic Analysis

Ele argumentou que,

…(nós) necessitamos de um período de crescimento económico abaixo da tendência…

Por outro lado, o mercado de trabalho começou a arrefecer e a procura salarial nominal diminuiu, embora o mercado de trabalho permaneça relativamente robusto em comparação com os níveis pré-pandemia.

Save Source: US Bureau of Labor Statistics

Dadas as taxas elevadas, Powell espera que haja uma “normalização gradual” no mercado de trabalho.

O aperto das condições financeiras, a queda no crescimento dos empréstimos e regulamentações mais rigorosas sobre empréstimos bancários apoiarão a resposta monetária pretendida, juntamente com uma redução no tamanho das participações em títulos do Fed.

A complicação, porém, advém de duas fontes – desfasamentos monetários variáveis e imprevisíveis e a dificuldade em identificar a taxa de juro neutra.

Como resultado, Powell acrescentou que tanto o undershooting como o overshooting continuam a ser uma ameaça à estabilidade económica, afirmando:

Fazer muito pouco poderia permitir que a inflação acima da meta se consolidasse e, em última análise, exigir que a política monetária arrancasse da economia uma inflação mais persistente, com um custo elevado para o emprego. Fazer demasiado também pode causar danos desnecessários à economia.

Save

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.