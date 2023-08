Previsão do índice do dólar (DXY) antes dos dados do PIB dos EUA, NFP e PCE

O índice do dólar americano (DXY) recuou ligeiramente esta semana, depois que os dados econômicos relativamente fracos melhoraram a declaração agressiva de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve. O índice caiu para um mínimo de US$ 103,36 na quarta-feira, abaixo da máxima deste mês de US$ 104,42. Aumentou mais de 4% em relação ao nível mais baixo de julho.

Dados de confiança do consumidor nos EUA

O índice do dólar americano recuou ligeiramente após os números económicos relativamente fracos dos Estados Unidos. Dados do Conference Board mostraram que a confiança do consumidor do país caiu de 117 em junho para 106 em julho.

Foi a primeira vez em três meses que a confiança do consumidor no país caiu. O relatório citou as crescentes preocupações com a economia americana e o aumento dos preços da gasolina.

A confiança do consumidor é um valor observado de perto devido ao importante papel que os gastos do consumidor desempenham nos Estados Unidos. Consumidores altamente confiantes levam a gastos maiores.

O índice do dólar americano também recuou após o último relatório de empregos JOLT do Bureau of Labor Statistics (BLS). O relatório revelou que o número de vagas no país caiu para o nível mais baixo em mais de 2 anos. Como tal, existem preocupações de que o mercado de trabalho esteja a abrandar.

Olhando para o futuro, a ADP publicará os dados mais recentes sobre as folhas de pagamento privadas dos EUA na sexta-feira. Economistas consultados pela Reuters esperam que os dados mostrem que o país criou 195 mil empregos em agosto, depois de adicionar mais de 324 mil no mês anterior.

Os dados mais importantes desta semana serão os números da folha de pagamento não agrícola (NFP) e da inflação do PCE. Os economistas veem os dados do NFP suavizando para ~180 mil em agosto e a taxa de desemprego permanecendo em 3,7%.

Além disso, os EUA divulgarão os dados mais recentes do PIB na quarta-feira. Espera-se que estes números mostrem que o crescimento económico acelerou no segundo trimestre. Num relatório recente, o Fed de Atlanta estimou que a economia crescerá 6% no terceiro trimestre.

Estes números serão divulgados poucos dias depois de o Presidente da Fed se dirigir aos economistas no Simpósio de Jackson Hole. No seu discurso, reiterou que o banco continuará a aumentar as taxas de juro, uma vez que a inflação continua teimosamente elevada. Os analistas acreditam que o banco fará mais um aumento este ano e começará a reduzi-los em 2024.

Previsão do índice do dólar americano

O índice do dólar americano tem apresentado forte tendência de alta nas últimas semanas. Neste período, formou-se um canal ascendente que liga os pontos mais baixos e mais altos desde 20 de julho. O índice testou novamente o lado inferior deste canal na terça-feira.

Agora moveu-se abaixo das médias móveis de 25 e 5 períodos e está no primeiro suporte dos pontos de articulação de Woodie. Portanto, a perspectiva para o índice DXY é neutra por enquanto.

Uma quebra abaixo do lado inferior do canal em US$ 103,40 abrirá a possibilidade de cair para o suporte de US$ 103. O cenário alternativo é onde ele recupera e testa novamente a resistência inicial em US$ 104 (ponto de pivô).

