As ações da Lululemon Athletica Inc (NASDAQ: LULU) subiram ligeiramente nas negociações prolongadas depois que o varejista relatou resultados superadores do mercado em seu segundo trimestre fiscal.

Números notáveis na divulgação de lucros do segundo trimestre da Lululemon

Copy link to section

Ganhou US$ 341,6 milhões em relação aos US$ 289,5 milhões do ano anterior

O lucro por ação também subiu de US$ 2,26 para US$ 2,68

A receita aumentou 18% ano a ano, para US$ 2,21 bilhões

O consenso foi de US$ 2,54 por ação e US$ 2,17 bilhões em receita

As vendas comparáveis aumentaram menos do que o esperado, 11%

Com US$ 1,70 bilhão, os estoques ainda aumentaram 14% em relação ao ano anterior

A margem bruta situou-se em 58,8% – ligeiramente acima dos 58,5% previstos pelos especialistas. Ainda assim, o analista da Jefferies, Randy Konik, disse à CNBC hoje:

Lululemon atua em uma indústria muito competitiva. Portanto, acreditamos que Lulu começará a esbarrar nos próximos trimestres, à medida que o crescimento começar a desacelerar e as expectativas ficarem muito altas.

As ações da Lululemon subiram com orientação otimista

Copy link to section

As ações também subiram porque a empresa de roupas esportivas elevou sua projeção para o ano inteiro.

A Lululemon agora prevê que sua receita caia entre US$ 9,51 bilhões e US$ 9,57 bilhões no ano fiscal de 2023, com até US$ 12,17 de lucro por ação. Mas no “ Power Lunch ” da CNBC, o analista de varejo Konik acrescentou:

Eles estão começando a recorrer a outros produtos para tentar ampliar o crescimento [por exemplo] calçados – isso não teve um bom desempenho e pode mostrar que a estratégia da empresa está indo na direção errada.

Sua perspectiva para o trimestre atual ficou praticamente em linha com as estimativas de Street na quinta-feira. No momento, as ações da Lululemon subiram mais de 30% em relação ao mínimo acumulado no ano.

Vale a pena comprar ações da Lululemon?

Copy link to section

Outros números notáveis na divulgação de resultados incluem um crescimento anualizado de 15% na receita DTC, que representou 40% das vendas totais no segundo trimestre. De acordo com Randy Konik de Jefferies:

Nossa preocupação daqui para frente é que grande parte do crescimento fácil ocorreu aqui e o crescimento futuro será mais difícil de acontecer.

Sua classificação de baixo desempenho nas ações da Lululemon vem com um preço-alvo de US$ 250 que alerta para uma queda de mais de 35% a partir daqui.

Note-se que a Lululemon está empenhada em duplicar as suas vendas de 6,25 mil milhões de dólares em 2021 para 12,5 mil milhões de dólares em 2026 – uma estratégia a que chama “Poder de Três x2”.

Save