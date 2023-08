O que vem a seguir para a Coinbase? USDC visto como diversificador em meio a mercado incerto

A Coinbase (Nasdaq:COIN) está adquirindo uma participação acionária na operadora de criptografia Circle Internet Financial. Como parte da mudança, a joint venture entre Coinbase e Circle, Center Consortium, está sendo encerrada.

“O Center não existirá mais como uma entidade autônoma e a Circle permanecerá como emissora de USDC, trazendo quaisquer responsabilidades de governança e operações do Center internamente”, disseram o CEO da Circle, Jeremy Allaire, e o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, em uma postagem no blog duas semanas depois. atrás.

A declaração acrescentou que, com a crescente clareza regulatória para stablecoins em todo o mundo, um órgão de governança separado como o Center não é mais necessário. A Circle assumirá controle total sobre a emissão e governança do USDC. Anteriormente, o Center Consortium, fundado pela Coinbase e Circle em 2018, era responsável pela emissão, mas agora a Circle será o único emissor de USDC.

O anúncio também confirmou que a receita derivada dos juros obtidos sobre as reservas em dólares que respaldam os tokens USDC continuará a ser compartilhada entre as duas empresas, embora a divisão agora seja igual.

As duas empresas acrescentaram que o USDC será lançado em seis novos blockchains. As ações da Coinbase subiram 3% com a notícia. As ações caíram 30% em relação ao mês anterior, embora ainda tenham subido 123% no acumulado do ano.

As reservas de USDC têm diminuído

A dupla espera que a mudança possa ajudar a reforçar o USDC, que tem visto saídas significativas desde março deste ano. A moeda estável foi apanhada no colapso do Banco do Vale do Silício, com 8% das reservas apoiando os tokens USDC mantidos no banco agora falido. O USDC perdeu sua indexação em meio ao incidente, caindo para 88 centavos nas bolsas, embora tenha se recuperado quando a administração dos EUA interveio para garantir os depósitos no SVB.

Além da crise bancária, a stablecoin também sofreu com a grande repressão regulatória nos EUA, perdendo terreno significativo para o rival Tether, com sede na Europa. Desde que a Coinbase foi processada pela SEC, o valor de mercado do USDC caiu 40%, equivalente a US$ 17 bilhões em saídas.

Voltando à Coinbase, a maior bolsa de capital aberto do mundo espera que a medida para eliminar a joint venture a ajude a diversificar ainda mais o seu fluxo de receitas. O mercado de criptografia sofreu com uma enorme queda no volume durante o mercado baixista no ano passado, com o fluxo de receitas da Coinbase caindo em conformidade.

Embora os preços das criptomoedas – e as ações da Coinbase – tenham se recuperado até agora este ano, o volume, a liquidez e o interesse no espaço ainda estão em níveis abaixo do pico do mercado altista. A Coinbase abriu o capital em abril de 2021, pouco antes de o mercado atingir o topo em novembro daquele ano, e permanece 80% abaixo do preço do primeiro dia, apesar da alta de 122% este ano.

Diversificação de receitas

No início deste mês, a Coinbase divulgou os lucros do segundo trimestre que resumiram o ambiente desafiador. Apesar do aumento dos preços das criptomoedas no início do ano, a receita da bolsa diminuiu.

A bolsa está trabalhando para mudar a situação, destacada por duas rodadas de demissões no ano passado. Os lucros também revelaram que suas despesas operacionais caíram pela metade em relação ao ano anterior. No entanto, com relação ao anúncio desta semana sobre o UDCS, parece pertinente observar que, pela primeira vez, a participação da Coinbase nas receitas não comerciais foi maior do que a do local de negociação.

51% da receita total veio de assinaturas e serviços (equivalente a US$ 335 milhões). Destes, um componente-chave é a receita de juros – com as letras do Tesouro pagando mais de 5%, é fácil ver como as grandes stablecoins se tornaram tão lucrativas. Isso foi demonstrado pelo lucro impressionante de US$ 850 milhões que o Tether obteve no segundo trimestre, impulsionado por seu estoque de US$ 72,5 bilhões em letras do Tesouro.

Esta diversificação de receitas é vital para a Coinbase. Os volumes de negociação têm sido altamente voláteis e, como mencionado anteriormente, em queda livre nos últimos dois anos. Olhando para os volumes em todas as bolsas centralizadas, vemos agora níveis vistos pela última vez em 2020.

A Coinbase só foi fundada em 2012, aproveitando o lado positivo da volatilidade desenfreada do Bitcoin, a empresa explodindo em linha com a popularidade do Bitcoin. Quando abriu o capital em abril de 2021, foi avaliado em cerca de US$ 100 bilhões.

Desde então, no entanto, ele experimentou o lado negro da volatilidade do Bitcoin – o preço da cratera reduziu o volume de negócios e levou consigo o estoque da COIN. Daí o desejo de tentar diversificar o melhor que puder, embora também seja importante notar que as reservas de stablecoin estarão intrinsecamente ligadas à saúde do sistema criptográfico geral e, por extensão, ao preço do Bitcoin também.

Traçar o preço das ações da Coinbase em relação ao Bitcoin desde que o primeiro foi lançado publicamente demonstra o quão dependente a bolsa é do preço sensível da maior criptomoeda do mundo – e como ela também teve um desempenho inferior.

Adicionar o Nasdaq como outro benchmark mostra ainda mais a natureza horrível do desempenho da Coinbase:

O que vem a seguir para a Coinbase?

A luta pela Coinbase tem sido imensa desde que se tornou pública. E embora a diversificação acima seja uma medida prudente, a realidade é que este é um ativo que sempre estará vinculado ao Bitcoin.

Do lado do USDC, perdeu terreno importante para o seu maior rival, o Tether, que recentemente atingiu um máximo histórico de 84 mil milhões de dólares e detém uma participação dominante de dois terços do mercado de stablecoin. Clique em “linha do tempo de reprodução” no gráfico abaixo para ver como a capitalização de mercado do USDC mudou em relação ao USDT – este último viu um salto de 26% na participação de mercado, apesar da capitalização de mercado geral da stablecoin ter caído 18%.

Portanto, os desafios aqui são muitos. No entanto, a parceria entre a Coinbase e a Circle faz sentido para ambos os lados. A Coinbase, apesar de seus problemas, continua sendo uma das maiores bolsas. Especialmente considerando os problemas contínuos em torno da Binance, seu lugar como uma rampa de entrada fiduciária vital – e confiável – pode ser explorada para impulsionar o uso do USDC.

Dito isto, a regulamentação é um factor-chave aqui. A Coinbase foi processada pela SEC em junho e, embora as opiniões estejam divididas sobre qual será o resultado, não há como negar a camada de incerteza que ela acrescenta e o quão sísmico pode ser um resultado negativo para seus negócios., que as recentes decisões positivas para Ripple e Grayscale em seus respectivos casos são um bom presságio para a indústria em geral.

Apesar do aumento na esperança regulatória desde alguns meses atrás, o Tether mantém a vantagem de estar baseado na Europa e, portanto, contorna muitas das potenciais preocupações com títulos que flutuam em torno do USDC e da Coinbase. Enquanto isso, a EDX Markets anunciou seu lançamento, uma nova exchange de criptomoedas apoiada por nomes como Fidelity, Schwab e Citadel Securities. A vantagem de ser o pioneiro da Coinbase é formidável nos EUA, mas pode estar prestes a se tornar um lugar menos solitário.

Quanto à série de aplicações spot de ETF lançadas recentemente? Isso poderia impulsionar ainda mais o capital para a criptografia e, portanto, tornar-se uma vantagem para a Coinbase, mas também adiciona outro caminho para os investidores ganharem exposição ao Bitcoin sem abrir uma conta na Coinbase. Claro, parece que os ETFs nada mais seriam do que um resultado líquido positivo para todo o espaço, mas vale a pena ter isso em mente como uma advertência.

Resumindo, as notícias sobre a nova estrutura por trás do USDC parecem uma medida sensata. No entanto, a Coinbase está travando uma batalha em muitas frentes, e a incerteza aqui é alta (mesmo em termos de criptografia!). As ações estavam em alta até agora este ano e, mesmo depois de uma retração, ainda estão em alta de 123%. Poderá um dia regressar aos tempos nobres da pandemia, sendo negociado perto de uma avaliação de 100 mil milhões de dólares, mas há obstáculos assustadores pela frente.

