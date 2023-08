PMI de Chicago surpreende positivamente; PIBplus do Fed da Filadélfia indica recessão no quarto trimestre de 22

O Índice de Gerentes de Compras de Chicago (PMI) é um índice de difusão que incorpora resultados de empresas manufatureiras dentro e ao redor da área de Chicago.

Uma leitura acima de cinquenta sugere que o sector industrial está em expansão, enquanto uma leitura abaixo de cinquenta indica que está em contracção.

O indicador subiu para 48,7, bem acima das expectativas do mercado e da leitura do mês anterior de 42,8, mas continuou em território contracionista.

Especialistas do Investing.com previam uma melhora para 44,1.

Esta foi a primeira vez desde abril de 2023 que o PMI de Chicago publicado superou a previsão divulgada pelo Investing.com.

Este é também o terceiro mês consecutivo em que o índice apresenta melhorias sucessivas na atividade empresarial, embora tenha permanecido abaixo de 50.

A leitura mais recente marca doze meses consecutivos de crescimento negativo, mas é também a menor contracção desde que o declínio começou em Setembro de 2022.

A baixa recente foi registrada em novembro de 2022 em 37,2.

O PMI de Chicago pode ser particularmente útil na previsão do PMI industrial ISM, observado de perto, que também se manteve abaixo de 50 desde novembro de 2022.

Save Source: ISM

Como resultado, as perspectivas para o espaço industrial permaneceram sombrias em meio a persistentes preocupações recessivas.

Já estamos em recessão?

Copy link to section

Os dados de ontem do PIB para o segundo trimestre subiram para 2,1% em termos homólogos, mas ficaram aquém das expectativas do mercado de 2,4% em termos homólogos.

A história completa está disponível aqui.

Mike Shedlock é um autor macroeconômico altamente aclamado que posta no popular blog MishTalk.

Ele observa que a medida GDPplus do Fed de Filadélfia, que é uma combinação do PIB e do IDG (mas não uma média) e descreve o crescimento real trimestralmente numa base anualizada, está a piscar a vermelho, ou seja, tem registado um crescimento negativo.

Em sua pesquisa, Shedlock observa que cada vez que o indicador registrou dois trimestres consecutivos de crescimento negativo, a economia entrou em recessão.

Save Source: Data from Philadelphia Fed, chart by Mish

Ele descobriu que este padrão remonta a 1960, com todas as nove recessões a serem identificadas atempadamente ou um ou dois trimestres antes pelo GDPplus.

Isso significa que até agora o indicador teve uma incrível taxa de acerto de 100%.

No entanto, esta medida não deve ser confundida com um indicador avançado, uma vez que os dados do GDI e do PIB sofrem revisões significativas.

Mesmo assim, Shedlock acrescenta que do PIB, GDI e GDPplus,

…Sugiro fortemente, com base no desempenho passado, que o GDPplus oferece o melhor sinal de recessão.

De acordo com o gráfico acima, uma recessão pode tecnicamente ter começado no quarto trimestre de 2022, quando a medida caiu para (-)1,2% seguida por (-)0,7% no primeiro trimestre de 2023.

No último relatório, a medida saiu do território negativo para subir para 0,6%, embora tenha sido revista em baixa a partir de uma estimativa anterior de 1,5%.

Seria interessante ver se a leitura do segundo trimestre de 2023 será revisada ainda mais para baixo na impressão subsequente.

Como resultado, a economia poderá ainda estar em recessão, como indica a leitura preliminar do PIBplus.

Panorama

Copy link to section

Outros dados regionais da indústria transformadora, divulgados no início deste mês, revelaram-se mistos.

No entanto, o ISM Manufacturing PMI, que deverá ser publicado na sexta-feira, provavelmente aumentará significativamente, devido ao aumento do PMI de Chicago.

Dito isto, TradingEconomics.com prevê apenas um aumento para 47, acima da leitura anterior de 46,4.

Qualquer que seja o grau de melhoria, é quase certo que a medida permanecerá em território contraccionista.

Uma leitura negativa do ISM do setor industrial provavelmente pesará sobre o dólar.

Save

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.