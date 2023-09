USD/RUB: O colapso do rublo russo ainda não acabou

A taxa de câmbio USD/RUB retomou a tendência de alta à medida que a liquidação do rublo russo recuperou força. O par subiu para uma máxima de 96,38, alguns pontos acima da mínima do mês passado de 91,4.

Os preços do petróleo bruto estão subindo

O rublo russo tem apresentado uma forte tendência descendente nos últimos meses, à medida que a guerra na Ucrânia continuava. Na segunda-feira, a Ucrânia acusou a Rússia de lançar bombas na Roménia, membro da NATO.

Se a situação se confirmar, será a primeira vez que a Rússia bombardeia um membro da NATO. Não está claro como a Roménia e os seus aliados da NATO responderão às novas alegações.

A outra notícia importante foi que a Rússia e a Turquia manterão discussões sobre o acordo de transporte marítimo no Mar Negro. Putin se reunirá com Erdogan da Turquia em Moscou esta semana.

O par USD/RUB tem subido à medida que os investidores avaliam mais fraqueza da economia russa. Embora os preços do petróleo bruto tenham subido para mais de 85 dólares por barril, a Rússia está a lutar para equilibrar o seu orçamento. Alguns analistas prevêem que o petróleo atingirá os 90 dólares em breve.

Um desafio fundamental é que a economia russa está um pouco isolada do resto do mundo. A maioria das empresas no exterior parou de fazer negócios com a Rússia devido a sanções.

Dados publicados na semana passada mostraram que a quota de negócios da Rússia com a União Europeia continuou a cair. O défice da UE com a Rússia caiu para cerca de 1,08 mil milhões de dólares por cada mês no segundo trimestre.

A Rússia também viu as suas reservas cambiais caírem para o nível mais baixo dos últimos anos. Enquanto a Rússia e a China estão a trabalhar na utilização das suas moedas para o comércio, os analistas acreditam que a procura pelo dólar americano provavelmente continuará.

A taxa de câmbio USD/RUB também subiu devido ao dólar mais forte. Dados do TradingView mostram que o índice do dólar americano (DXY) disparou para mais de US$ 104 e agora está no nível mais alto desde junho deste ano.

O índice do dólar subiu nos últimos dias depois que os EUA publicaram números mistos de empregos. A economia criou mais de 180 mil empregos em agosto, enquanto a taxa de desemprego subiu para 3,8%.

Análise técnica USD/RUB

Alertei sobre a força do rublo russo no meu último artigo. Na altura, o rublo estava em alta após a intervenção do governo russo. No gráfico diário, o par permaneceu acima da média móvel de 25 e 50 dias.

O preço está acima da linha de tendência ascendente mostrada em preto. Além disso, o Awesome Oscillator moveu-se acima do ponto neutro. O MACD permanece acima do ponto neutro.

Portanto, o par USD/RUB provavelmente continuará subindo, já que os compradores visam a máxima acumulada no ano de 101,30.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.