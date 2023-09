Você deveria comprar petróleo bruto depois de ganhar 30% nos últimos dois meses?

Uma das maiores negociações durante os meses de verão foi a compra de petróleo bruto WTI. Os preços do petróleo avançaram aproximadamente 30% em dois meses – uma corrida impressionante, independentemente da nossa aparência.

O petróleo comprado (isto é, esperar que o preço continue a aumentar) não está na moda por várias razões. Um deles, por exemplo, é a adopção de veículos eléctricos e a diminuição da dependência do petróleo à medida que os governos lutam para combater as alterações climáticas.

Alguns podem pensar que se trata da reposição da Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) pelos EUA. Afinal de contas, os preços do petróleo subiram para 85 dólares durante o verão, coincidindo com o maior aumento dos níveis de SPR desde a pandemia da COVID-19.

Então é isso.

Mas outra opinião, embora impopular, é que os preços do petróleo não acompanharam a inflação. Um artigo da Forbes publicado no final de agosto apelou aos investidores para verem o gráfico abaixo.

Apela a que os preços do petróleo bruto saltem para 300 dólares, com base em cálculos simples baseados nos níveis de inflação. Segundo o autor, 1 dólar em 2005 vale 1,57 dólares em 2023. Mais precisamente, hoje é necessário 57% mais dinheiro para comprar as mesmas coisas que em 2005.

É impossível petróleo bruto de US$ 300?

De jeito nenhum. Afinal de contas, a procura de petróleo bruto mantém-se próxima dos máximos históricos.

O dólar americano pode ser a razão para um salto nos preços do petróleo bruto. Em qualquer caso, o quadro técnico favorece mais vantagens por pelo menos duas razões.

Em primeiro lugar, houve pouco seguimento desde o topo duplo que o mercado formou em 2022. Em segundo lugar, um triângulo de reversão acabou de terminar durante o verão.

Esses triângulos aparecem no final de correções complexas – normalmente, totalmente invertidas. Portanto, o primeiro passo que os touros precisam dar é um movimento acima do nível central de US$ 100. O dólar deve estar sob pressão com tal movimento.

A partir daí, os preços do petróleo provavelmente assumirão a liderança do enfraquecimento do dólar.

