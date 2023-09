Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A Barratt Developments PLC (LON: BDEV) afirma que as taxas hipotecárias mais altas e a crise contínua do custo de vida continuarão a pesar sobre a demanda nos próximos meses.

Os preços das casas no Reino Unido registaram recentemente o pior declínio em 14 anos

O promotor imobiliário residencial espera que as suas margens permaneçam sob pressão à medida que o mercado imobiliário continua em dificuldades. Os preços das casas no Reino Unido caíram 5,3% em termos anuais em agosto – a maior queda anual em cerca de 14 anos, de acordo com dados da Nationwide.

Na quarta-feira, a Barratt também relatou um impacto anualizado de 16% em seu lucro ajustado para o ano financeiro encerrado em 30 de junho. A sua receita também aumentou apenas 1,0%, para 5,3 mil milhões no ano fiscal de 2023. Mesmo assim, os especialistas da Peel Hunt escreveram hoje:

O Verão é tradicionalmente um período calmo, que este ano foi agravado pela volatilidade do mercado hipotecário. Portanto, um salto é provavelmente um grito justo.

A conclusão de residências caiu 3,9% no ano fiscal de 2023

Barratt concluiu 17.206 casas em seu exercício financeiro recentemente concluído – abaixo das 17.908 no ano fiscal de 2022. De acordo com Charlie Huggins do Wealth Club:

Começam a aparecer fissuras no mercado imobiliário e, embora as taxas de juro devam estar próximas do pico, os compradores iniciantes continuam sob enorme pressão.

Do lado positivo, o preço médio de venda subiu no ano recentemente encerrado de £ 300.200 para £ 320.000, de acordo com o comunicado de imprensa. Mas a Barratt Developments planeja manter o congelamento de contratações do ano passado até que o mercado se recupere significativamente.

Suas ações caíram mais de 12% em relação ao máximo acumulado no ano até o momento.

Barrat Developments também reduziu dividendos hoje

Em 27 de agosto, Barratt teve vendas futuras de 9.608 casas no valor de £ 2,44 bilhões no total – significativamente abaixo das 14.058 casas e £ 3,81 bilhões de um ano atrás.

Mas a empresa listada em Londres que fez parceria com a Citra Living em junho (leia mais) continua esperando a conclusão de até 14.250 casas no ano fiscal de 24.

Seu conselho declarou hoje 23,5 pence por ação de dividendo final, o que limitou o pagamento do ano inteiro cerca de 9,0% abaixo do ano fiscal de 2022 e disse que o capital excedente estava sendo retido para manter a força do balanço patrimonial. Reagindo a isso, Richard Hunter – Chefe de Mercados da Interactive Investor disse na quarta-feira:

A perspectiva incerta reflecte-se no anúncio do retorno aos accionistas. Não haverá mais recompras de ações no próximo período, enquanto o dividendo também foi reduzido.

