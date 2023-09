Microsoft se une a Paige na detecção de câncer com tecnologia de IA

A Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) fez parceria com Paige no maior modelo de IA do mundo para detecção de câncer.

Paige tem um histórico de obter aprovação da FDA

O modelo baseado em imagens pode ajudar a identificar não apenas os cânceres comuns, mas também os raros, amplamente conhecidos como difíceis de diagnosticar. De acordo com Andy Moye – o CEO da Paige:

É um momento inovador, de pousar na lua, para o tratamento do câncer.

Paige já obteve a aprovação da FDA para sua solução de IA que ajuda a identificar o câncer de próstata. A empresa de patologia digital agora planeja trabalhar com a Microsoft em uma nova ferramenta de IA que detecta mais tipos de câncer.

No início desta semana, foi relatado que a Microsoft investiu na d-Matrix – uma startup de chips de IA baseada no Vale do Silício. Suas ações subiram quase 40% em relação ao início do ano.

Paige tem muitos dados para treinar o modelo de IA

Uma solução apoiada por IA que os patologistas podem usar como ferramenta secundária para determinar cancros com maior precisão e eficiência ajudará com a escassez de pessoal e com o aumento do número de casos.

Observe que Paige possui uma riqueza de dados para treinar o referido modelo de IA que excede em muito a quantidade de dados na maior plataforma de streaming do mundo – Netflix. Desney Tan – o vice-presidente da Microsoft Health Futures disse hoje em um comunicado à imprensa :

Estamos criando novos modelos de IA que permitirão insights sem precedentes sobre a patologia do câncer. Liberar o poder da IA é uma virada de jogo no avanço da saúde para melhorar vidas.

Paige tem utilizado a infraestrutura de supercomputação, bem como o armazenamento em nuvem da Microsoft para desenvolver um modelo avançado de IA desde o início do ano passado.

