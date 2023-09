O que vem a seguir para a lira turca? Reviravolta na política sinaliza nova era

Em Maio, elaborámos um artigo sobre a lira turca no rescaldo da reeleição de Recep Tayyip Erdoğan, quando o controverso presidente obteve 52% dos votos na primeira segunda volta presidencial da Turquia.

A moeda do país caiu para o nível mais baixo de todos os tempos, sendo necessárias 20 liras turcas para comprar um dólar. Apenas dois anos antes, 8 liras teriam sido suficientes.

Antes da última decisão do banco central sobre a taxa de juro, há duas semanas, a taxa de câmbio tinha caído para 27:1, representando uma desvalorização de 70% em dois anos.

As razões para a desvalorização paralisante da lira turca são muitas, mas há um factor que não pode ser exagerado: a política monetária. Enquanto o resto do mundo aumentava as taxas de juro para conter a inflação, Erdoğan recusava-se a alinhar-se.

Criticando repetidamente o “lobby das taxas de juro”, ele referiu-se aos custos mais elevados dos empréstimos como “a mãe e o pai de todos os males”. Durante a sua campanha de reeleição, ele sublinhou enfaticamente que a sua posição contra a política de taxas de juro não mudaria.

“Por favor, sigam-me no rescaldo das eleições e verão que a inflação irá descer juntamente com as taxas de juro”, disse Erdoğan à CNN antes das eleições de Maio. Questionado sobre se isso significava que não haveria mudança na política económica, ele respondeu inequivocamente: “Sim. Absolutamente.”

Para mostrar o quão contrária era a política, é útil uma comparação com os EUA no próximo gráfico, datado desses comentários de maio de 2023. Embora os EUA tenham estado entre os mais agressivos em relação às taxas de juro, o facto de a Turquia ter cortado as taxas durante 2022 conta tudo o que você precisa saber.

Erdoğan admite que é necessária uma reviravolta

Alguns meses depois, Erdoğan reconheceu finalmente que uma mudança na política é inevitável, apesar de ter lutado contra as elevadas taxas de juro durante grande parte da sua carreira política.

“Com a ajuda de uma política monetária restritiva, reduziremos a inflação para um dígito”, disse ele numa conferência de imprensa em Ancara. “Manteremos a disciplina fiscal, que vemos como a base da confiança e da estabilidade na nossa economia.”

Posteriormente, o banco central aumentou as taxas para 25%, pegando de surpresa o mercado, que esperava um aumento para 20%. Segue-se a subidas anteriores em Junho e Julho, que elevaram a taxa para 17,5% antes do último anúncio.

A inflação é galopante na Turquia

A medida contribuirá de alguma forma para apaziguar as legiões de economistas que condenaram as abordagens fiscal e monetária de Erdoğan.

A inflação na Turquia subiu acima de 85% no quarto trimestre do ano passado. Embora este seja um número chocante, pode ser o facto de a trajetória estar novamente em alta que será ainda mais preocupante. A taxa caiu abaixo de 40% no início do verão, mas os números mais recentes situavam-na em 59%. Erdoğan admitiu que provavelmente atingirá 65% antes do final do ano.

O governo de Erdoğan também aumentou os salários do sector público e distribuiu gás gratuitamente no início deste ano, enquanto ele fazia campanha para a reeleição, minando ainda mais a confiança, tanto a nível nacional como internacional, na sustentabilidade da economia turca.

Cobrimos o início de um suposto novo regime monetário na Turquia em Junho, quando o recém-nomeado Ministro das Finanças, Mehmet Şimşek, prometeu que a Turquia regressaria a políticas “racionais”.

“Transparência, consistência, previsibilidade e cumprimento das normas internacionais serão os nossos princípios básicos para alcançar o objectivo de aumentar o bem-estar social”, disse ele ao assumir formalmente o cargo de ministro das Finanças.

A Turquia não tem outra escolha senão regressar a uma base racional. Daremos prioridade à estabilidade macrofinanceira. Ministro das Finanças, Mehmet Simşek

No entanto, o controlo de Erdoğan sobre o banco central e a política de tomada de decisões é notório, e havia muitas dúvidas de que o regime mudaria significativamente, com a perplexidade reforçada pelos comentários desafiadores de Erdoğan de que uma política monetária restritiva não seria introduzida.

Mas, finalmente, o presidente deu meia-volta. Os mercados reagiram prontamente, com a lira valorizando-se 5%. Continua a ser uma moeda que foi dizimada e o caminho a seguir é difícil. Pelo menos agora parece haver intenção de consertá-lo, mesmo que os danos até agora tenham sido graves.

