Disney investirá US$ 60 bilhões em parques e cruzeiros

Walt Disney Co (NYSE: DIS) está em foco esta manhã depois de revelar planos de aumentar massivamente o investimento em parques e cruzeiros.

O conglomerado de entretenimento agora planeja gastar cerca de US$ 60 bilhões nesse negócio nos próximos dez anos, conforme documento enviado à Securities & Exchange Commission na terça-feira.

Parques e cruzeiros geraram receitas de US$ 8,3 bilhões para a Walt Disney Co em seu terceiro trimestre financeiro – um aumento de 13% em relação ao ano anterior, como Invezz relatou aqui.

Suas ações caíram atualmente quase 30% em relação ao máximo acumulado no ano, no início de fevereiro.

Antes do anúncio de hoje, a Disney tinha planos de investir cerca de US$ 30 bilhões apenas em seus parques e negócios de cruzeiros.

A empresa de mídia de massa oferecerá mais detalhes sobre seu aumento de investimento nesse segmento no dia do investidor, agendado para terça-feira. Seu arquivamento na SEC também diz:

Acreditamos que a situação financeira da [Disney] é sólida [com] recursos adequados para financiar as necessidades operacionais contínuas, as obrigações contratuais, os próximos vencimentos da dívida e as futuras despesas de capital.