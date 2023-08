Ganhos do terceiro trimestre da Disney: ‘Acho que o WBD é uma aposta melhor na mídia’

A Walt Disney Co (NYSE: DIS) diz que seu principal serviço de streaming continuou a perder assinantes no terceiro trimestre fiscal. Suas ações ainda estão sendo negociadas ligeiramente em alta no horário estendido.

Disney+ perdeu 11,7 milhões de assinantes no terceiro trimestre

O Disney+ encerrou o trimestre com 146,1 milhões de assinantes em todo o mundo – uma queda sequencial de 7,4% mais do que o esperado. O conglomerado de entretenimento viu suas vendas diretas ao consumidor chegarem a US$ 5,5 bilhões, que também perderam o consenso em cerca de US$ 200 milhões.

No lado positivo, porém, o prejuízo trimestral atribuído ao segmento DTC diminuiu acentuadamente para US$ 512 milhões, contra US$ 758 milhões esperados. Ainda assim, Kevin Dryer, da Gabelli Funds, disse hoje no “ Closing Bell: Overtime ” da CNBC:

Acho que a Warner Brothers Discovery que já está batendo na porta de ganhar dinheiro com streaming pode ser uma aposta melhor dentro da mídia. À medida que geram caixa e pagam dívidas, o patrimônio líquido pode valer muito mais.

Observe que, na teleconferência de resultados, o CEO Bob Iger revelou que a Disney + está se preparando para reprimir o compartilhamento de senhas em 2024, de acordo com seu compromisso mais amplo de tornar o streaming um negócio lucrativo.

Outros segmentos de negócios também ficaram abaixo das expectativas

A Walt Disney Co arrecadou US$ 8,3 bilhões por meio de parques temáticos, experiências e vendas de produtos – acima dos números do ano passado e das previsões dos analistas.

Seu maior segmento, mídia e entretenimento, gerou US$ 14 bilhões neste trimestre, contra US$ 14,3 bilhões esperados e US$ 14,1 bilhões um ano atrás. De acordo com Barbara Doran, da BD8 Capital Partners:

Eles estão sob pressão em todas as áreas de seus negócios. Mesmo nos parques temáticos, a frequência caiu em junho e julho. A batida faz parte da iniciativa de custo de US $ 5,5 bilhões que o CEO Bob Iger havia anunciado anteriormente.

Redes de televisão e vendas e licenciamento de conteúdo também ficaram aquém das estimativas de Street no terceiro trimestre. As ações da Disney caíram cerca de 25% em relação à alta do ano até o momento.

Números notáveis no relatório de lucros do terceiro trimestre da Disney

Perdeu $ 460 milhões que se traduz em 25 centavos por ação

Teve US$ 1,41 bilhão de receita líquida (US$ 0,77 por ação) no ano passado

EPS ajustado impresso em US$ 1,03 bilhão, conforme comunicado à imprensa

A receita aumentou 4,0% em relação ao ano anterior, para US$ 22,33 bilhões

O consenso foi de 95 centavos por ação sobre US$ 22,5 bilhões em receita

A Disney foi impactada por US$ 2,65 bilhões em prejuízos e cobranças únicas em seu terceiro trimestre. Doran também disse à CNBC hoje:

A grande incerteza com a Disney e com o risco reduzido é que não sabemos quais serão os ganhos de longo prazo, não sabemos qual será o crescimento de longo prazo e não acho que iremos sabe por um tempo.

Apenas um dia antes, a ESPN da Disney fez uma parceria com a Penn Entertainment para lançar uma casa de apostas, como Invezz relatou aqui.

