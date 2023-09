A Instacart saltou impressionantes 40% ao estrear na Nasdaq hoje – um dia depois de fixar o preço de sua oferta pública inicial em US$ 30 por ação.

Alexis Ohanian compartilha sua opinião sobre a estreia da Instacart

A gigante das entregas atingiu US$ 14 bilhões em avaliação após a alta explosiva desta manhã.

Isso ainda é menos da metade do que valia como empresa privada no auge da pandemia. Ainda assim, Alexis Ohanian – um dos primeiros investidores da Instacart disse hoje no “ Squawk Box ” da CNBC:

A Instacart está se preparando para o sucesso no mundo pós-covid. Ela sabe que precisará estar em fontes de receita com margens mais altas [como publicidade] e onde eu acho que eles ainda podem construir um negócio muito robusto.

A Instacart reduziu seu número de funcionários e reduziu outros custos relacionados ao suporte ao cliente e ao comprador, também em sua busca por lucratividade no ano passado.

O crescimento da receita desacelerou na Instacart

A empresa sediada na Califórnia teve US$ 114 milhões em lucro líquido no último trimestre divulgado.

Mas essa rentabilidade veio às custas do crescimento das receitas. A Instacart viu sua receita aumentar 15% apenas no segundo trimestre, contra cerca de 600% logo após o início da pandemia. De acordo com Alexis Ohanian, porém:

Sinto-me muito confiante na tecnologia que eles construíram. É mais do que apenas um aplicativo. Há muito mais logística no back-end. Esta é a experiência do usuário que as pessoas desejam – e a experiência do usuário tende a vencer no longo prazo.

Observe que a PepsiCo investiu US$ 175 milhões em ações preferenciais conversíveis da Instacart. A gigante das entregas vê nomes notáveis como DoorDash e Amazon como seus principais concorrentes.

