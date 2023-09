Lucros do quarto trimestre da Costco: ‘você precisa ser um pouco hesitante’

Costco Wholesale Corporation (NASDAQ: COST) está negociando em baixa em horários estendidos, embora tenha relatado resultados superantes do mercado em seu quarto trimestre fiscal.

Analista Jefferies compartilha sua opinião sobre Costco

Embora o retalhista de armazéns de membros tenha ficado à frente das estimativas de Street – bolsas de fraqueza nos Estados Unidos foram evidentes na sua divulgação de lucros.

Suas vendas comparáveis nos EUA aumentaram apenas 0,2% no trimestre recentemente concluído e agora que os pagamentos de empréstimos estudantis estão prestes a ser retomados, as coisas provavelmente perderão força no futuro, de acordo com Corey Tarlowe, analista da Jefferies.

Realizamos uma pesquisa com 600 consumidores norte-americanos com empréstimos estudantis. O pagamento médio provavelmente será de US$ 460 por mês, o que poderia tirar uma grande parte das carteiras de muitas pessoas.

Observe que a inflação também não está facilitando as coisas para os varejistas. Os preços ao consumidor nos EUA subiram 0,6% no mês passado, contra 0,2% em julho (link). As ações da Costco ainda subiram 20% em relação ao início deste ano.

Números notáveis na divulgação de lucros do quarto trimestre da Costco

Ganhou US$ 2,16 bilhões em relação aos US$ 1,87 bilhão do ano anterior

O lucro por ação também aumentou de US$ 4,20 para US$ 4,86

A receita aumentou quase 10% ano a ano, para US$ 78,94 bilhões

O consenso foi de US$ 4,79 por ação e receita de US$ 77,72 bilhões

As vendas nas mesmas lojas também subiram 1,1% melhor que o esperado

Costco também viu suas vendas de comércio eletrônico caírem 0,8% no quarto trimestre. No “ Worldwide Exchange ” da CNBC esta manhã, Tarlowe de Jefferies acrescentou:

Acho que com o ambiente de consumo à frente, é preciso ter um pouco de hesitação. Os descontos foram um pouco elevados; Acho que isso ilustra que o consumidor ficou um pouco mais sobrecarregado.

Mesmo assim, o analista manteve sua classificação de “compra” para as ações da Costco hoje. Seu preço-alvo de US$ 640 para a empresa de varejo sugere outro aumento de 20% a partir daqui.

