O preço das ações da WP Carey despencou: não compre na queda por enquanto

O preço das ações da WP Carey (NYSE: WPC) esteve em forte queda livre nos últimos meses. Esta liquidação ganhou força este mês, quando a empresa fez grandes mudanças nos seus negócios e reduziu efetivamente os seus dividendos. As ações caíram para um mínimo de US$ 53,98 na terça-feira, o nível mais baixo desde novembro de 2022.

Evita ser um aristocrata de dividendos

WP Carey é um grande REIT, atualmente avaliado em mais de US$ 12 bilhões. Há décadas que é uma empresa confiável para seus acionistas. Na verdade, a empresa tem historicamente aumentado os seus dividendos durante mais de 24 anos consecutivos.

Portanto, os investidores foram pegos de surpresa quando a empresa divulgou notícias importantes este mês. O plano de reestruturação prevê a cisão da sua carteira de escritórios numa empresa separada.

A restante empresa terá um portfólio de projetos nas áreas industrial, armazém, varejo e autoarmazenamento. Este negócio apresenta uma taxa de ocupação de 99,3%. Seus maiores inquilinos são U-Haul, Apotex e Metro.

Em grande medida, esta mudança faz sentido, uma vez que a indústria de escritórios está a passar por grandes ventos contrários. As taxas de vacância estão aumentando enquanto um muro de vencimentos se aproxima. Além disso, a indústria não está crescendo tão rapidamente quanto antes.

Como parte da estratégia de recuperação, WP Carey decidiu redefinir a sua política de dividendos, visando um rácio de pagamento AFFO pro forma entre 70% e 75%. Também pretende gerar US$ 735 milhões com a cisão.

Portanto, a dúvida entre os investidores é se faz sentido comprar as ações do WPC. Além disso, a empresa ficou altamente desvalorizada. A cisão também removerá a bagagem do seu negócio de escritórios, que contribuiu para a recente venda de ações.

Portanto, acredito que a WP Carey será uma boa empresa para investir assim que terminar a atual fase de reação exagerada. A empresa terá a chance de reiniciar o crescimento de dividendos. Também atrairá um múltiplo de avaliação mais elevado depois de se livrar do seu negócio de escritórios.

Previsão do preço das ações da WP Carey

O gráfico semanal mostra que o preço das ações WPC formou um padrão de topo duplo em US$ 83,54. Na análise da ação do preço, esse padrão é um dos sinais de baixa mais precisos. Agora caiu abaixo do suporte principal de US$ 65,20, o nível mais baixo de outubro.

Agora, a ação está prestes a formar uma cruz mortal, onde estão as médias móveis de 50 e 200 semanas. O MACD moveu-se abaixo do ponto neutro. Portanto, as ações provavelmente continuarão caindo, já que os vendedores visam o próximo suporte principal em US$ 43,23.

