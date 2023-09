3 altcoins para comprar na próxima corrida criptográfica: Chainlink, FIL, Cardano

Os preços das criptomoedas permaneceram estáveis nas últimas semanas, mesmo com a queda das ações americanas. Como escrevi na quarta-feira, o índice Russell 2.000 entrou numa zona de correção, ao cair mais de 12% desde o seu pico. Outros ETFs importantes como TLT, QQQ e DIA também travaram recentemente.

O Bitcoin foi apoiado pelas recentes compras da MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) e pelas crescentes esperanças de que o ETF Bitcoin à vista seja aprovado. Além disso, como escrevi antes, é bastante surpreendente que o Bitcoin não tenha caído para zero, já que as taxas de juros passaram de zero para 5,50%.

Portanto, há uma probabilidade de vermos uma nova corrida criptográfica nos próximos meses. Os principais catalisadores para esta corrida serão o próximo halving do Bitcoin e a aprovação do ETF spot do Bitcoin. Aqui estão as principais altcoins para comprar se isso acontecer.

Elo de corrente

Chainlink (LINK) é uma parte crucial da indústria de blockchain. É o maior oráculo da indústria, garantindo mais de US$ 18 bilhões na indústria DeFi. Alguns dos ativos que protege são AAVE, Compound, Venus, GMX e Liquity. Facilitou mais de US$ 8 trilhões em transações ao longo dos anos.

#Chainlink CCIP is now live on @BuildOnBase mainnet!



Discover how CCIP is empowering apps built on Base to scale faster and connect to Web3's rapidly expanding multi-chain ecosystem 🧵👇https://t.co/AbiGprCx1J — Chainlink (@chainlink) September 27, 2023

Mais importante ainda, a Chainlink está se tornando um player líder na indústria de tokenização que está tomando forma. Ele faz isso usando sua tecnologia Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP). Ao longo do caminho, o Chainlink agora está sendo usado por organizações importantes como Swift Network, Nuon Finance e ANZ Bank.

Chainlink tem outros casos de uso. A sua tecnologia fornece soluções como prova de reservas e feeds de preços que são essenciais num mundo descentralizado. Tudo isso explica porque o preço do LINK saltou mais de 30% desde o ponto mais baixo de agosto.

Cardano

Cardano perdeu seu ímpeto e apagou mais de US$ 80 bilhões em capitalização de mercado desde 2021. ADA, seu token, era negociado a US$ 0,2431 na quinta-feira, muito abaixo de seu máximo histórico de US$ 3. Também está pairando perto do nível mais baixo deste ano.

Apesar de tudo isto, Cardano fez alguns progressos na indústria DeFi. Os dados mostram que Cardano cresceu e se tornou a 15ª maior rede na indústria DeFi, com um valor total bloqueado (TVL) de mais de US$ 181 milhões. Em termos de ADA, o TVL está em seu ponto mais alto.

Cardano conseguiu isso sem ter grandes redes como Aave, Uniswap e Compound em sua rede. Em vez disso, os maiores dApps em seu ecossistema são Minswap, Indigo, Liquid e VyFinance. Portanto, há uma probabilidade de Cardano ganhar participação de mercado na próxima corrida de alta.

Arquivocoin

Assim como Cardano, o Filecoin perdeu força durante a última corrida criptográfica. Seu preço caiu mais de 80% em relação ao seu máximo histórico. Um desafio fundamental para o Filecoin é que a sua rede de armazenamento não ganhou impulso ao longo dos anos.

Recentemente, porém, o Filecoin lançou recursos adicionais que estão ajudando a rede. Por exemplo, eles lançaram a Filecoin Virtual Machine (FVM), que está ganhando força. Os dados mais recentes mostram que a FVM ganhou um TVL de mais de US$ 82 milhões, tornando-se o 32º maior player do setor.

A Filecoin também lançou o Filecoin Web Services (FWS), que visa desafiar outras redes em nuvem como Amazon AWS e Microsoft Azure. Portanto, há uma probabilidade de que o preço do Fil tenha um bom desempenho na próxima corrida criptográfica.

Outras altcoins a serem consideradas são Tron, Litecoin e Hedera Hashgraph. Tron está indo bem, ajudado pelo JustLend, enquanto Hedera Hashgraph está conquistando clientes corporativos. Litecoin poderia se beneficiar se o Bitcoin conseguisse um ETF à vista.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.