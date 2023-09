USD/PKR: Aumento da rupia paquistanesa pode durar pouco

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A rupia paquistanesa está disparando a todo vapor, mesmo com a recuperação do índice do dólar americano (DXY) ganhando força. O par USD/PKR caiu para 287,72, o nível mais baixo desde 16 de agosto. Ele caiu mais de 6% em relação ao nível mais alto deste mês.

Os ganhos do PKR podem durar pouco

A taxa de câmbio USD/PKR pegou muitos investidores e analistas de surpresa. Enquanto o índice do dólar americano (DXY) subiu para US$ 106,70, o nível mais alto desde novembro do ano passado. O índice subiu quase 7% desde o ponto mais baixo de julho.

A maioria das moedas, incluindo o euro, a libra esterlina, o franco suíço e o rand sul-africano, caíram em relação ao dólar americano. Portanto, em tal situação, seria de esperar que uma moeda arriscada como a rupia paquistanesa estivesse entre as de pior desempenho.

O dólar americano subiu à medida que os investidores continuam preocupados com a economia. O índice de medo e ganância caiu para a zona de medo extremo de 24, enquanto o VIX se aproxima de 20. Além disso, as ações americanas recuaram depois que o Fed apontou para mais aumentos de taxas para combater a inflação elevada.

Não está claro por que a rupia paquistanesa subiu, uma vez que o país ainda está em risco. Uma razão provável é que o governo tem reprimido activamente o comércio ilegal de dólares. Precisamente, o governo está a combater o mercado negro, onde as pessoas compram e vendem dólares sem qualquer registo. Está também a combater as remessas através de canais informais.

Estas ações foram bem recebidas por muitos economistas, que acreditam que poderão impulsionar a rupia depois de esta ter caído para o nível mais baixo alguma vez registado. Contudo, acredito que os fundamentos do país ainda estão em apuros.

Por um lado, o Paquistão tem um pagamento de mil milhões de dólares devido em 2024 e mais outros em Setembro de 2025 e Agosto de 2026. Estes vencimentos em dólares provavelmente colocarão mais pressão sobre a rupia paquistanesa. Além disso, a rupia provavelmente recuará antes das próximas eleições gerais.

Análise técnica USD/PKR

O gráfico diário mostra que a taxa de câmbio de USD para PKR esteve em queda livre acentuada nas últimas semanas. Ele caiu de um máximo de 307,27 para um mínimo de 287,76. O par moveu-se abaixo das médias móveis exponenciais de 50 e 25 dias. O preço atual é importante porque atingiu o ponto mais alto em 12 de junho, 26 de julho e 3 de agosto.

Portanto, suspeito que o par USD/PKR retomará a tendência de alta e testará novamente o máximo histórico de 307,27. O stop loss desta negociação será de 280.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.