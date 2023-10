Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A forte alta do preço das ações da Rolls-Royce Holdings (LON: RR) estagnou recentemente, enquanto os touros faziam uma pausa. Depois de atingir o pico de US$ 232,3 em 15 de setembro, a ação recuou ligeiramente para os atuais 215p. As ações tiveram um bom desempenho nos últimos meses, saltando mais de 240% desde o ponto mais baixo de setembro.

Rolls-Royce está em um momento de silêncio

A Rolls-Royce Holdings tem sido uma das ações do FTSE 100 com melhor desempenho este ano. A ação teve um bom desempenho por três razões principais. Primeiro, a empresa começou o ano com um novo CEO, que está agora a implementar uma reviravolta. Sua estratégia passa por focar na rentabilidade da empresa e na redução da burocracia.

Em segundo lugar, a Rolls-Royce beneficiou da recuperação contínua da indústria da aviação civil. A maioria das companhias aéreas reportou fortes resultados financeiros este ano, com a sua capacidade de voo nos níveis pré-pandemia.

Terceiro, a empresa está a beneficiar da guerra em curso na Ucrânia, que levou a gastos robustos com a defesa. Além disso, a Rolls-Royce foi selecionada como um dos principais empreiteiros dos pequenos reatores nucleares modulares.

A Rolls-Royce Holdings publicou fortes resultados financeiros. A sua receita aumentou de mais de 5,3 mil milhões de libras no primeiro semestre de 2022 para mais de 6,95 mil milhões de libras em 2023. Os seus lucros brutos aumentaram para mais de 1,51 mil milhões de libras, enquanto o seu lucro operacional saltou para 673 milhões de libras. Como resultado, o seu lucro após impostos foi de £404 milhões.

Agora, o preço das ações da Rolls-Royce estagnou enquanto os investidores aguardam a próxima atualização da administração. Esta atualização acontecerá no Dia do Mercado de Capitais, em 28 de novembro. Os analistas esperam que a empresa continue indo bem.

O desafio para a Rolls-Royce Holdings é que a inflação ainda é persistente. Mais recentemente, o preço do petróleo bruto disparou, o que está a afectar o custo do combustível de aviação. Como resultado, empresas como a American Airlines reduziram as suas orientações. Esta tendência pode afetar outras companhias aéreas.

Previsão do preço das ações da Rolls-Royce

Gráfico RR por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações RR estagnou nas últimas semanas. Permaneceu acima da média móvel de 50 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) formou um padrão de divergência de baixa.

O preço das ações da Rolls Royce formou um padrão de cunha ascendente, que é um dos sinais de baixa mais populares. Ele se moveu abaixo do lado inferior desta cunha. Portanto, as ações provavelmente permanecerão sob pressão nas próximas semanas. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será em 200p, que é cerca de 7% abaixo do nível atual.

