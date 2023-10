CEO da Tilray: ficaremos bem mesmo sem a legalização dos EUA

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A Tilray Inc (NASDAQ: TLRY) está bem posicionada, mesmo que a cannabis não esteja totalmente legalizada nos Estados Unidos, de acordo com seu CEO – Irwin Simon.

A Tilray diversificou as suas oportunidades de crescimento

Copy link to section

Uma aprovação federal certamente servirá como um forte catalisador para a Tilray.

Mas mesmo sem isso, a empresa cotada na Nasdaq continuará a surpreender positivamente, uma vez que pode agora aproveitar um conjunto diversificado de oportunidades de crescimento que vão muito além da marijuana, acrescentou Simon numa entrevista hoje à CNBC.

Na quarta-feira, a empresa canadiana reportou receitas recorde no seu primeiro trimestre financeiro – e embora tenha perdido mais dinheiro do que o esperado, o Chefe do Executivo ignorou-o, pois a maior parte foi “não monetária”.

No primeiro trimestre, a Tilray Inc continuou a expandir a sua participação no Canadá, que é até agora o único mercado que legalizou totalmente o uso recreativo ou medicinal da erva.

Tilray Inc está se expandindo em alimentos e cerveja

Copy link to section

A Tilray está em uma onda de compras para expandir sua presença em alimentos nutritivos, cerveja e bourbon. É hoje a 5ª maior cervejaria artesanal.

O CEO Irwin Simon está convencido de que essas categorias ajudarão a compensar a fraqueza relacionada com a legalização dos EUA, especialmente porque continua à procura de mais oportunidades nesse espaço.

Abordando a fraqueza das ações, que perderam cerca de 35% em menos de um mês, ele disse esta manhã no “ Squawk on the Street ”:

Estamos construindo uma empresa. Quando cheguei aqui, éramos um negócio de US$ 50 milhões. Estamos a caminho de ser um negócio de bilhões de dólares agora. Temos uma ótima estratégia, grandes marcas e um dia os investidores vão perceber isso.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.