O preço da prata falha na resistência dinâmica: aqui está o que os gráficos estão sinalizando

As matérias-primas sofreram com a valorização do dólar americano em Setembro. Os metais preciosos são apenas uma categoria que reflecte a força do dólar, uma vez que os preços do ouro e da prata caíram significativamente.

O aumento dos rendimentos globais levou a uma forte procura pela moeda de reserva mundial. Como tal, o dólar fortaleceu-se nos mercados financeiros enquanto as ações diminuíram.

A prata subiu desde 2020, quando foi negociada em torno de US$ 12. Seu preço mais que dobrou em menos de um ano, mas tem lutado para subir desde então.

US$30 prova ser uma forte resistência – assim como US$2.000 é uma forte resistência ao preço do ouro. No entanto, o gráfico diário não parece tão ruim como antes.

É tarde demais para comprar prata?

Em 2023, o preço da prata caiu para US$ 20 antes de subir novamente. Ele falhou em US$ 26, onde encontrou resistência dinâmica.

Pode-se argumentar que a resistência dinâmica é o decote de um padrão inverso de cabeça e ombros. Se for esse o caso, o mercado simplesmente segue seu caminho, consolidando-se no ombro direito, como deveria fazer.

Para que o padrão permaneça válido, a prata precisa permanecer acima do ponto mais baixo marcado pela cabeça e ombro inversos. Mais precisamente, a prata precisa se manter acima de US$ 18 para que os touros ainda tenham argumentos.

Se isso acontecer e a prata ultrapassar a resistência dinâmica, os traders arriscarão o movimento medido do padrão que aponta para níveis muito mais elevados.

Conclusão

Uma entrada longa é muito arriscada neste momento. Se os traders contrários quiserem arriscar e comprar na queda, o tamanho da negociação deve ser o menor possível.

A prata deve permanecer acima do nível de US$ 18 e retornar à resistência dinâmica. Um fechamento diário acima sinalizaria mais força. Para isso, a força do dólar deverá inverter-se.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.