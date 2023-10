O último trimestre do ano comercial começou e os mercados financeiros estão sobrecarregados. O aumento dos rendimentos e um dólar forte levaram a uma maior correlação entre os activos financeiros.

Além disso, os movimentos do mercado foram extremos, especialmente no terceiro trimestre de 2023. Por exemplo, EUR/USD, o par de moedas mais popular, fechou a 11ª vela negativa semanal consecutiva na semana passada. Diz muito sobre a força do dólar e a sensibilidade do mercado.

Naturalmente, as ações tiveram um desempenho inferior. Num ambiente onde os rendimentos oferecem retornos elevados, pode-se pensar que muitos investidores abandonaram o mercado de ações. Até agora, esse não é o caso.

Poderá ser no quarto trimestre porque o rendimento a 2 anos está agora acima de 5%, muito superior ao rendimento de dividendos do de cerca de 1,6% – a maior diferença nas últimas duas décadas.

Mas antes de olharmos para o que o futuro poderá trazer, vejamos o que os últimos três trimestres significaram para os participantes no mercado. Então, aqui estão os três ativos com melhor desempenho no acumulado do ano (ou seja, no final do terceiro trimestre):

Ações dos EUA

Brent bruto

Ações europeias

Ações dos EUA

O índice S&P 500 é visto como referência para o mercado acionário geral dos EUA. Ganhou + 11,50% no acumulado do ano e desistiu de alguns de seus ganhos em setembro.

Setembro foi um mês difícil para as bolsas porque a Reserva Federal dos Estados Unidos sinalizou que as taxas provavelmente permaneceriam mais elevadas por mais tempo. Além disso, o mercado de trabalho permanece muito restritivo, apoiando a ideia de que a Fed não tem pressa em cortar as taxas.

Petróleo bruto Brent

O petróleo Brent está em segundo lugar, com um ganho de pouco mais de 10%. O mercado petrolífero mostrou-se muito resiliente e a recuperação do preço do petróleo bruto WTI em direcção ao nível de 100 dólares surpreendeu muitos.

Com certeza, o novo trimestre começou e os preços do petróleo tiveram uma grande queda. No entanto, isso não elimina o facto de o petróleo bruto Brent ter sido o segundo activo com melhor desempenho nos primeiros três trimestres do ano.

Ações europeias

As ações europeias estão num surpreendente terceiro lugar. Os investidores investiram fundos em ações europeias, apesar dos desafios colocados pela invasão da Ucrânia pela Rússia e pelas sanções que se seguiram.

