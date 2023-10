Preço das ações do Metro Bank: este é o próximo Credit Suisse, SVB?

O preço das ações do Metro Bank (LON: MTRO) subiu na sexta-feira, enquanto alguns investidores tentavam comprar na queda. A ação se recuperou em mais de 6% e fechou em 40p. Ainda assim, recuou mais de 75% em relação ao seu nível mais alto deste ano, o que lhe confere uma capitalização de mercado de mais de 70 milhões de libras.

Aqui vamos nós outra vez

O setor bancário enfrenta numerosos obstáculos este ano. A liquidez está a secar à medida que os depositantes transferem os seus fundos para fundos do mercado monetário de maior rendimento. Um relatório publicado em Agosto revelou que os depósitos nas Quatro Grandes caíram mais de 80 mil milhões de libras, a queda mais acentuada em mais de 4 trimestres.

Estes desafios estão a atingir a maioria dos bancos, mas os mais pequenos, como o Metro Bank, estão mais expostos. Na quinta-feira, escrevi que o banco tinha contratado o Morgan Stanley para o ajudar a levantar capital adicional através de obrigações e ações. No total, o banco pretende levantar pelo menos 600 milhões de libras para aumentar os seus níveis de capital.

Os investidores odeiam aumentos de capital, especialmente por parte dos bancos. Como se lembram, o Silicon Valley Bank (SVB) faliu em Março, quando anunciou planos para levantar capital. O banco enfrentava dificuldades com a baixa liquidez devido à sua enorme exposição a obrigações governamentais de longo prazo que estavam em queda.

O Metro Bank também enfrenta outros desafios. A principal é que não conseguiu convencer os reguladores de que pode utilizar os seus modelos internos para avaliar quanto capital necessita. Isto deixa-o em desvantagem quando compete com bancos maiores como Lloyds e Barclays.

O Metro Bank é uma boa ação para comprar?

No meu último artigo sobre o Metro Bank, observei que as ações estavam altamente subvalorizadas e sobrevendidas. No entanto, também recomendei que os investidores evitassem as ações devido aos riscos crescentes no seu negócio.

A história sugere que os investidores devem evitar um banco em apuros. Vimos recentemente isto acontecer durante o colapso do Credit Suisse, que era visto como sendo demasiado grande para falir devido aos seus enormes activos.

Vimo-lo novamente no colapso do First Republic Bank (FRC), um dos maiores bancos regionais do país.

Suspeito que muitos clientes do Metro Bank começarão a retirar os seus fundos à medida que o preço das ações cair. O Metro Bank já estava vendo saídas antes dos eventos desta semana. Os depósitos de clientes caíram de 16 mil milhões de libras em Dezembro para mais de 15,2 mil milhões no primeiro semestre do ano.

Portanto, o atual salto de 6% no preço das ações MTRO pode ser um salto mortal. Esta é uma situação em que uma ação em queda se recupera temporariamente enquanto alguns investidores tentam comprar a queda.

