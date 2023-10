A pré-venda de Shiba Memu está agitando o espaço das criptomoedas, à medida que Monero lidera outras moedas tradicionais em uma forte tendência de alta.

Embora a abordagem inovadora de pré-venda de Shiba Memu tenha gerado entusiasmo e investimentos, o crescimento consistente dos preços do Monero destaca o apelo duradouro dos ativos digitais focados na privacidade. À medida que o mercado de criptomoedas continua a evoluir, vale a pena observar atentamente ambos os projetos em busca de oportunidades de investimento.

Pré-venda de Shiba Memu supera expectativas

Shiba Memu (SHMU), uma moeda meme exclusiva alimentada por tecnologia de IA, conquistou o mundo criptográfico com sua pré-venda. Embora o projeto tenha ganhado as manchetes por sua abordagem de marketing atrevida e ousada, é a pré-venda que está chamando a atenção dos investidores.

Ao contrário dos lançamentos tradicionais de criptomoedas, a pré-venda do Shiba Memu tem uma característica distintiva: seu preço aumenta todos os dias às 18h GMT. Esta abordagem inovadora alimentou o FOMO (Fear of Missing Out) entre os investidores, e os resultados são impressionantes. A pré-venda, que está aberta, teve um crescimento substancial.

Começando com modestos US$ 0,011125, o preço do Shiba Memu subiu constantemente durante a pré-venda até seu preço atual de US$ 0,032500. Essa valorização constante de preço atraiu novos entusiastas de criptomoedas, bem como investidores experientes em busca de potenciais ganhos.

Aumento do preço do Monero ganha impulso

No outro lado do espectro das criptomoedas, o Monero (XMR) tem silenciosamente obtido ganhos significativos de preço. Apesar da ausência de desenvolvimentos ou anúncios notáveis nas últimas semanas, o preço do Monero aumentou mais de 8% no último mês.

Monero price chart

O Monero, conhecido por sua forte ênfase em privacidade e anonimato, tem consistentemente se mantido entre as principais criptomoedas em termos de capitalização de mercado. Com uma capitalização de mercado de $2.784.571.981, ele ocupa a 24ª posição no ranking das criptomoedas, ficando logo atrás do Stellar (XLM).

O aumento constante do preço do XMR, apesar da falta de notícias importantes, mostra a resiliência e a atratividade da criptomoeda para investidores que buscam ativos digitais com foco na privacidade.

Pontos de venda exclusivos de Shiba Memu e Monero

O sucesso de pré-venda do Shiba Memu pode ser atribuído aos seus argumentos de venda exclusivos. O projeto combina a popularidade das moedas meme com tecnologia de IA de ponta. Aqui estão alguns recursos principais:

Shiba Memu aproveita o software baseado em IA para aprender de forma autônoma com estratégias de marketing bem-sucedidas, escrever suas relações públicas e promover-se em várias plataformas. Essa autossuficiência o diferencia de outras moedas meme.

Por outro lado, o forte foco do Monero na privacidade e segurança tornou-o uma escolha preferida para utilizadores que procuram confidencialidade nas suas transações de criptomoeda. As transações na blockchain Monero são projetadas para serem verdadeiramente privadas e não rastreáveis.

Sentimento do mercado e perspectivas futuras

O sucesso de Shiba Memu durante sua pré-venda demonstra o interesse significativo em projetos inovadores de criptomoeda. Os aumentos diários de preços e a abordagem de marketing baseada em IA do projeto repercutiram na comunidade cripto.

Quanto ao Monero, o seu recente aumento de preço indica que as criptomoedas focadas na privacidade continuam a ter valor no mercado. Apesar das preocupações regulatórias em algumas regiões, a tecnologia do Monero continua atraente para aqueles que priorizam o anonimato nas suas transações digitais.

Monero (XMR) ultrapassou níveis técnicos importantes e os touros parecem estar firmemente no controle. Notavelmente, o preço da criptomoeda ultrapassou as médias móveis críticas de 50 e 100 dias no período diário, indicando uma potencial tendência ascendente.

Os indicadores técnicos pintam um quadro de alta, com o Índice de Força Relativa (RSI) em 67,37 e a Convergência Divergência de Médias Móveis (MACD) exibindo um cruzamento de alta. Atualmente cotado em US$ 150,38, o XMR sofreu uma pequena perda intradiária de 0,08% e quebrou abaixo da média móvel exponencial de 200 dias (MME).

Monero price analysis

A ação do preço do XMR ultrapassou a zona de demanda de US$ 138 e o nível de US$ 160 está agora à vista. No entanto, a volatilidade tem sido um fator, já que o XMR enfrentou múltiplas rejeições em torno da faixa de fornecimento de US$ 150.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.