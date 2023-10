A PepsiCo Inc (NASDAQ: PEP) abriu ligeiramente em baixa na terça-feira, embora tenha relatado resultados superantes do mercado em seu terceiro trimestre fiscal.

A PepsiCo também emitiu orientações sólidas

A ação do preço é particularmente interessante considerando que a gigante das bebidas também emitiu orientações otimistas para o futuro.

A PepsiCo agora prevê um crescimento anualizado de 13% em seu lucro por ação principal, para US$ 7,54 este ano. Também reiterou a sua perspectiva anterior de um aumento de 10% na receita orgânica no ano fiscal de 2023. No “ Squawk Box ” da CNBC, Hugh Johnston – o Diretor Financeiro da PepsiCo disse hoje:

Acho que, como empresa, estamos executando cada vez melhor à medida que reinvestimos no negócio. Há muita inovação boa acontecendo lá. É realmente uma boa força de base ampla no momento.

A multinacional viu as vendas de bebidas e alimentos saltarem 8,0% e 9,0% globalmente no trimestre recentemente concluído. O chefe financeiro também disse que os gastos com publicidade e marketing estão dando bons resultados.

Por que as ações da PepsiCo estão em dificuldades há meses?

Na terça-feira, a PepsiCo também melhorou a sua orientação para o ano fiscal de 2024. Agora espera um crescimento próximo de 6,0% nas vendas orgânicas e um aumento percentual de um dígito nos lucros ajustados no próximo ano.

No momento em que escrevo, as ações da PepsiCo caíram 18% em relação ao máximo acumulado no ano. De acordo com o CFO Johnston:

Acho que são as taxas de juros. Até certo ponto, é a força do dólar. Agora que o prazo de 10 anos está entre 4,0% e 5,0%, há mais investimentos alternativos. Mas você não consegue crescimento com aqueles que consegue conosco.

Wall Street tem atualmente uma classificação consensual de “sobreponderação” nas ações de alimentos e bebidas.

Números notáveis na divulgação de resultados do terceiro trimestre da PepsiCo

Ganhou US$ 3,09 bilhões em relação aos US$ 2,70 bilhões do ano anterior

O lucro por ação também subiu de US$ 1,95 para US$ 2,24

EPS ajustado impresso em US$ 2,25 de acordo com o comunicado à imprensa

As vendas líquidas aumentaram 6,7% em relação ao ano anterior, para US$ 23,45 bilhões

O consenso foi de US$ 2,15 por ação e receita de US$ 23,41 bilhões

O relatório de lucros chega poucos dias depois de o Walmart citar medicamentos para perda de peso, ao relatar um declínio nas vendas de alimentos e bebidas ricos em calorias. O chefe financeiro da PepsiCo, Johnston, acrescentou:

Estamos estudando isso de perto, mas não vemos isso em nossos números. Zero neste momento. Acho que será adotado bem devagar e isso nos dará tempo para evoluir nosso portfólio.

Por último, Hugh Johnston confirmou que o consumidor da PepsiCo ainda se mantinha resiliente na sequência do aumento dos preços do petróleo.