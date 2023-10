O urânio físico é negociado no maior nível em 12 anos; ainda é uma compra?

No mês passado, argumentei neste artigo que as ações da indústria mineira de urânio são promissoras, dadas as melhorias no sentimento pró-nuclear. Talvez seja interessante dar uma olhada no desempenho recente dos investimentos em urânio e o que esperar de agora em diante.

O desempenho passado recente é simplesmente impressionante.

Primeiro, o preço à vista do urânio atingiu o máximo dos últimos 12 anos em Setembro. O desempenho acumulado no ano no final de setembro foi de +51,88% e, nos últimos cinco anos, o urânio entregou +21,48%.

Em segundo lugar, as ações da mineração de urânio, medidas pelo Northshore Global Uranium Mining Index, subiram +50,61% no acumulado do ano e +25,73% nos últimos cinco anos.

Terceiro, as ações de mineração júnior de urânio, conforme medido pelo Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index TR, ganharam +39,03% no acumulado do ano e +54,54% nos últimos três anos.

Numa rápida comparação com outras classes de activos, o urânio e os mineiros de urânio, nos últimos cinco anos, tiveram um desempenho superior ao das acções dos EUA, conforme medido pelo índice S&P 500, pelas obrigações dos EUA e pelo dólar dos EUA.

O que eleva os preços do urânio?

Prevê-se que a procura de energia aumente exponencialmente nos próximos anos. Além disso, as tensões geopolíticas (isto é, a invasão da Ucrânia pela Rússia levou a uma corrida para reduzir a dependência da energia russa na Europa e procurar outras alternativas) aumentaram a necessidade de diversificação energética.

Além disso, as alterações climáticas não podem mais ser negadas. Para atingir as metas, os governos devem investir em energia mais limpa.

O urânio é uma solução.

Mais precisamente, o urânio tem um papel fundamental em pequenos reactores modulares, que se prevê que sejam comuns no final da década.

Se acrescentarmos o facto de o preço do urânio ter estado deprimido durante muitos anos, pode-se dizer que o potencial de valorização permanece intacto, apesar de o urânio ser negociado no máximo dos últimos 12 anos.