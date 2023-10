Alerta vermelho: evite estas ações EV: FFIE, MULN, WKHS, GOEV

A indústria automobilística está passando por grandes mudanças à medida que o mundo faz a transição para veículos elétricos (EV). Por exemplo, o número de empresas automobilísticas cresceu rapidamente nos últimos anos.

Nos Estados Unidos, o Tesla Model Y se tornou o quarto veículo mais vendido este ano. Isso é notável porque o veículo foi lançado há apenas alguns anos. Outras marcas como Tesla Model Y e Rivian também estão ganhando participação de mercado.

A China, o maior mercado do mundo, também está a passar por mudanças, à medida que empresas como Byd, Nio, Xpeng e Li Auto estão a substituir marcas tradicionais. Existem agora mais de 100 empresas de EV na China.

Acredito que muitas pequenas empresas de veículos elétricos não existirão nos próximos anos devido às perdas crescentes e aos desafios envolvidos na indústria. Aqui estão algumas das principais ações de EV a serem evitadas.

Faraday Futuro

Faraday Future (NASDAQ: FFIE) é uma empresa de veículos elétricos que está construindo marcas de luxo nos Estados Unidos. A empresa foi um incinerador de dinheiro que perdeu mais de US$ 1,4 bilhão em 2019, 2020, 2021 e 2022. Seu prejuízo líquido nos últimos doze meses foi de mais de US$ 577 milhões.

A Faraday Future está agora em busca de mais dinheiro à medida que busca aumentar a produção de seus veículos. Num comunicado na semana passada, o fundador da empresa disse que a empresa estava a fazer o melhor que podia para encontrar um investidor estratégico. Isto não será fácil numa época em que as obrigações de curto prazo rendem mais de 5%.

Os resultados mais recentes mostraram que o caixa da Faraday Future caiu de US$ 31,8 milhões no primeiro trimestre para US$ 17,9 milhões. Como Rivian mostrou, as empresas de veículos elétricos precisam de bilhões de dólares para aumentar a produção. Rivian já queimou mais de US$ 6 bilhões nos últimos anos e recentemente levantou dinheiro adicional.

Mullen Automotivo

Mullen Automotive (NASDAQ: MULN) é outra ação de EV a ser evitada. Assim como a Faraday Future, a empresa queimou caixa nos últimos anos. Fê-lo através das suas operações internas e das aquisições da Bollinger Motors e da Electric Last Mile Solutions (ELMS).

A Mullen Automotive ainda tem um bom caixa em seu balanço. Terminou o último trimestre com US$ 214 milhões em dinheiro e investimentos de curto prazo. Decidiu agora utilizar parte deste dinheiro para recomprar as suas ações, uma medida que acredito não fazer sentido, uma vez que as empresas recompram ações utilizando o seu fluxo de caixa livre.

Esses fundos se esgotarão em breve, já que Mullen teve um prejuízo líquido de mais de US$ 300 milhões no último trimestre. Portanto, acredito que as ações da MULN permanecerão sob pressão por muito tempo.

Canoo

O preço das ações da Canoo (NASDAQ: GOEV) está em tendência de baixa há algum tempo. Caiu de US$ 25 em 2020 para menos de US$ 0,50 hoje. Isso aconteceu enquanto a empresa continuava queimando dinheiro enquanto se preparava para as entregas de seus veículos. Canoo perdeu mais de US$ 500 milhões nos últimos quatro trimestres.

Os benefícios da Canoo são que ela está diminuindo suas perdas e possui uma enorme carteira de pedidos. Além disso, ao contrário do Faraday Future, tem como alvo um nicho de mercado na indústria de entregas. Isso a torna uma empresa melhor do que FFIE e Mullen.

O desafio para Canoo, como escrevi aqui , é que o seu balanço não é suficientemente forte para financiar estes projetos. Terminou o último trimestre com apenas US$ 5 milhões e despesas acumuladas de mais de US$ 44,6 milhões.

Grupo burro de carga

O preço das ações do Workhorse Group (NASDAQ: WKHS) despencou de US$ 42,80 em 2021 para US$ 0,44. Os desafios da empresa são os mesmos dos outros três. Queimou muito dinheiro e será difícil encontrar financiamento.

Tinha mais de US$ 140 milhões em dinheiro no segundo trimestre do ano passado e US$ 62,4 milhões no mesmo período deste ano. A empresa registra mais de US$ 23 milhões em perdas trimestrais. Por conseguinte, necessitará de angariar capital adicional para financiar as suas operações.