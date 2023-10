O Goldman Sachs acaba de alertar sobre uma queda em seus lucros do terceiro trimestre: aqui está o porquê

O Goldman Sachs Group Inc (NYSE: GS) acaba de alertar sobre um impacto notável em seus lucros do terceiro trimestre. Suas ações caíram quase 1,0% no momento da escrita.

Goldman Sachs concordou em vender Greensky

Copy link to section

O banco de investimento assinou um acordo com um grupo de investidores institucionais para vender a Greensky – um acordo que deverá reduzir o seu lucro por ação no terceiro trimestre em 19 cêntimos, de acordo com o comunicado de imprensa de quarta-feira.

A Goldman Sachs, no entanto, não revelou quanto o consórcio liderado pela Sixth Street está pagando pela sua plataforma de empréstimos fintech e ativos de empréstimos associados. De acordo com David Solomon – seu CEO:

Esta transação demonstra o nosso progresso contínuo em estreitar o foco do nosso negócio de consumo.

As ações do gigante dos serviços financeiros caíram 17% em relação ao máximo acumulado no ano até o momento.

Goldman Sachs divulgará lucros na próxima semana

Copy link to section

O Goldman Sachs está programado para divulgar seus resultados financeiros do terceiro trimestre na próxima terça-feira. Até agora, esperava-se que a empresa ganhasse US$ 5,61 por ação nos três meses até setembro, contra US$ 8,25 por ação há um ano.

O banco de investimento gastou US$ 1,7 bilhão na compra da Greensky no ano passado. O anúncio faz parte do seu compromisso mais amplo de se afastar do financiamento ao consumo.

A certa altura deste ano, a empresa listada em Nova York quis até entregar suas operações do Apple Card para a American Express. A Goldman Sachs também cedeu recentemente uma unidade de gestão de patrimônio para o Creative Planning (saiba mais).

Wall Street tem atualmente uma classificação consensual de “sobreponderação” no Goldman Sachs Group Inc.