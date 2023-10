O mercado das criptomoedas está vendo uma desaceleração nos preços à medida que os riscos geopolíticos aumentam com o novo conflito no Oriente Médio entre Israel e o Hamas. Isto ocorre num momento em que as ações caem no meio da decisão de Israel de declarar guerra ao Hamas, com a ameaça de a turbulência se espalhar para outros grupos, vendo os especialistas alertarem que os mercados financeiros poderão sofrer novas pressões negativas.

Mas enquanto o Bitcoin (BTC) e o Ethereum (ETH) caem para menos de US$ 27.300 e US$ 1.580, respectivamente, a força de pré-venda do novo token cripto Memeinator (MMTR) continua.

Aqui está o que mais torna este token cripto a ser observado, mesmo enquanto os investidores avaliam o desenrolar da situação no Oriente Médio.

Memeinator – uma abordagem única de moeda meme

O Memeinator retorna a um mundo destruído por moedas meme fracas, trazendo julgamento a esses tokens enquanto limpa o ecossistema para uma nova era impulsionada pelo que há de mais moderno em inteligência artificial.

Esse é o objetivo do Memeinator – um novo projeto cujo token nativo MMTR é uma moeda meme projetada com um mecanismo deflacionário. Ele é inspirado no clássico dos anos 1990, “O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final”, uma visão que pretende aplicar a todos os projetos fracos do universo dos memes, com o objetivo de atingir uma capitalização de mercado de $1 bilhão em sua estreia no mercado.

De acordo com seu whitepaper, o Memeinator quer trazer utilidade para a comunidade de moedas meme que está bastante desencantada com os projetos atuais.

Ao contrário de cães, sapos ou outros tokens de criptomoedas inspirados em memes existentes, o Memeinator não dependerá de exageros para impulsionar a tração. Ele vem armado e pronto para abrir caminho até o topo por meio de utilitários de token não oferecidos pelos memes existentes. Isso incluirá staking, NFTs e um jogo Meme Warfare com tecnologia de IA. É um pacote interessante que deixa a comunidade de investidores salivando com as possíveis perspectivas futuras, inclusive sobre o preço do MMTR.

Depois de ultrapassar a marca de US$ 500 mil logo após o lançamento, o projeto atraiu mais de US$ 675 mil de investidores globais. A força desta pré-venda sugere confiança no projeto, fator sobre o qual os touros poderão aproveitar se houver uma mudança no sentimento do mercado.

Preço de pré-venda do Memeinator

Como observado acima, o Bitcoin caiu abaixo de US$ 27.300 e o Ethereum abaixo de US$ 1.580, à medida que o mercado de criptomoedas reflete os mercados financeiros mais amplos em reação à guerra Israel-Hamas. Entre as moedas meme, Dogecoin caiu quase 4% na semana passada, sendo negociado abaixo de US$ 0,060.

Enquanto isso, a pré-venda do Memeinator continuou a subir com o estágio 3 quase esgotado na quarta-feira, 11 de outubro. Na verdade, de acordo com uma atualização do projeto, apenas 20 mil MMTR – o token nativo – permaneceram antes do preço saltar mais de 5% de US$ 0,0112 no estágio atual para US$ 0,0118 no estágio 4.

O preço aumentará durante o restante da fase de pré-venda, atingindo US$ 0,049. Os entusiastas da criptomoeda interessados podem aproveitar os níveis de entrada relativamente baixos apresentados pela venda de tokens para se posicionarem para um aumento potencial quando o MMTR chegar às principais plataformas de negociação DEX e CEX.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.