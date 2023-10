O preço da soja dispara enquanto o relatório WASDE aponta para rendimentos mais baixos

Os preços da soja se recuperaram esta semana após um relatório encorajador do USDA. Dados do TradingView mostram que o preço saltou de um mínimo de US$ 1.272 na quinta-feira para um máximo de US$ 1.320. Apesar da recuperação, a soja permanece 17% abaixo do nível mais alto deste ano.

A principal notícia para o aumento da soja e do ETF Teucrium Soybean (SOYB) foi o relatório mensal WASDE do USDA. O relatório mostrou que a produção total nos EUA cairá em 42 milhões de bushels, para 4,1 bilhões.

Ao mesmo tempo, os agricultores dos EUA colherão um rendimento menor por acre. Precisamente, serão colhidos 49,6 bushels, queda de 0,5 bushel em relação à estimativa anterior. Estados como Kansas, Michigan e Nebraska serão os mais afetados.

Entretanto, as exportações de soja deverão cair 35 milhões de bushels, para 1,76 mil milhões, devido à crescente concorrência de países sul-americanos como o Brasil. Historicamente, os EUA têm lutado para competir com países produtores de custos mais baixos, como o Brasil e a Argentina. O relatório acrescentou :

“As exportações globais de soja em 2023/24 caíram 0,2 milhão de toneladas, para 168,2 milhões, com exportações mais baixas para os Estados Unidos parcialmente compensadas por embarques maiores para o Brasil. As importações de soja são reduzidas para o Paquistão.”

O mercado da soja está a mudar rapidamente, uma vez que as questões climáticas e geopolíticas permanecem. O Brasil aumentou sua área plantada para aproveitar as tensões entre os EUA e a China. Ao mesmo tempo, a China está a aumentar a produção para reduzir a sua dependência dos Estados Unidos.

Os produtores de soja também procuram outros compradores, como a Índia, onde o consumo de proteínas está a aumentar. Também está sendo utilizado na indústria energética, especialmente no combustível de aviação sustentável (SAF), que está ganhando popularidade.

