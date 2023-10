Os receios deflacionários regressam à medida que o IPC e o PPI da China registam um desempenho inferior às expectativas

O Departamento Nacional de Estatísticas da China (NBS) divulgou os números mais recentes sobre o índice de preços ao consumidor (IPC) e o índice de preços ao produtor (IPP) da China para o mês de setembro de 2023.

Dados de inflação

Os dados mais recentes mostram que a inflação ao consumidor chinesa ficou estagnada em 0% em termos homólogos, ficando abaixo das expectativas de consenso de 0,2% em termos homólogos, de acordo com analistas da TradingEconomics.com.

Além disso, o IPC diminuiu de 0,1% em termos homólogos no mês anterior e está bem abaixo dos 2,8% em termos homólogos registados em setembro de 2022.

Embora houvesse sinais de materialização de uma recuperação económica, o fraco desempenho do IPC sugere que as dificuldades dos consumidores podem ser mais generalizadas do que o reflectido em dados anteriores.

Os preços ao consumidor moderaram-se significativamente desde o ano passado, quando atingiram uma média de 2,4% em termos homólogos entre abril e outubro de 2022.

Além disso, o IPC médio para 2023 é de 0,43%, o que está muito abaixo da meta anual de cerca de 3% estabelecida pelo governo.

A redução acentuada significa que os decisores políticos podem estar atentos à possibilidade de escorregar para território deflacionário num futuro próximo.

Apesar do boom do turismo no meio das festividades da “semana dourada”, pode haver especial preocupação, uma vez que se espera que esta tendência diminua com o final da época de verão.

Source: China NBS

Inflação mensal

Numa base mensal, a inflação para setembro foi de 0,2%, ficando abaixo das expectativas de consenso de 0,3%, de acordo com analistas da TradingEconomics.com.

Este valor ficou abaixo dos dados de agosto de 0,2% ao mês e dos 0,3% ao mês registrados no intervalo correspondente no ano anterior.

Preços ao produtor

O PPI teve um desempenho inferior às expectativas, chegando a (-) 2,5% YoY para setembro, contra as previsões do mercado de (-) 2,4% YoY.

Isto representou uma melhoria em relação à queda de (-)3,0% em agosto de 2023 e marcou a menor deflação desde março de 2023, devido aos estímulos governamentais e às políticas pós-pandemia.

Além disso, este foi o décimo segundo mês consecutivo em que o PPI contraiu, melhorando desde o seu mínimo de 2023 de (-)5,4% em termos homólogos em junho de 2023.

Os materiais de produção registaram uma queda mais suave de (-)3,7% YoY em Agosto para (-)3,0% YoY em Setembro; enquanto os preços do processamento e das matérias-primas moderaram para (-)2,8% YoY.

Os itens alimentares enfraqueceram de (-)0,2% YoY no relatório anterior para (-)0,3% YoY; enquanto os preços ao produtor de roupas aumentaram para 0,8% A/A este mês, moderando de 1,0% A/A em agosto de 2023.

Numa base mensal, o PPI subiu 0,4% ao mês em comparação com os 0,2% ao mês anteriores.

Os dados recentes do Índice de Gestores de Compras sugerem que a procura industrial está a registar sinais subjacentes de melhoria e os observadores do mercado continuarão a monitorizar os dados de produção.

Panorama

Nos números mais recentes, tanto a inflação a retalho como a ao produtor para Setembro ficaram abaixo das expectativas, com a inflação ao consumidor a atingir 0% em termos homólogos e o PPI a contrair-se pelo décimo segundo mês consecutivo.

No geral, o perigo mais significativo para a economia chinesa continua a ser a posição do mercado imobiliário, após a queda nas vendas de casas, a falta de investimento e o receio de um contágio generalizado.

A eficácia do pacote de ajuda do governo para este sector ainda não foi avaliada, embora, no geral, a recuperação deva permanecer fraca e limitada.

No geral, houve indicações positivas para a actividade económica, tais como o crescimento das vendas a retalho, do valor acrescentado industrial, do sentimento do consumidor e do consumo de serviços (crescendo a um forte crescimento de 19,4% em termos homólogos em Agosto de 2023), num contexto de inflação relativamente baixa.

No entanto, o IPC mais fraco do que o previsto pode colocar em dúvida a força do consumidor.

Próximos dados comerciais

Ainda hoje, a Administração Geral das Alfândegas da China divulgará novos números sobre o crescimento comercial e a balança comercial.

As previsões do mercado colocam a balança comercial em 70,0 mil milhões de dólares (57,44 mil milhões de libras), em comparação com a leitura do mês anterior de 68,36 mil milhões de dólares.

Espera-se que tanto as exportações como as importações contraiam (-)7,6% e (-)6,0%, respetivamente, mostrando uma ligeira melhoria em relação aos números de agosto de 2023.

As exportações e as importações caíram (-)14,5% em termos homólogos e (-)12,7% no mês de Junho, respectivamente, e parecem estar a assistir a uma moderação sustentada.

Estes novos dados podem oferecer uma perspectiva mais profunda da trajetória de crescimento da economia.

No entanto, estas rubricas continuam a registar um declínio agregado e ainda não recuperaram totalmente.

Em conclusão, o IPC e o PPI abaixo das expectativas foram um revés inesperado para a actividade económica na China, sugerindo que a procura dos consumidores poderá diminuir nos próximos meses.