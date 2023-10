Taxas de juro mais elevadas durante mais tempo – o que isso significa para os mercados?

A segunda metade do ano comercial trouxe um dólar americano muito forte. Poucos investidores esperavam que o dólar se fortalecesse tanto como em apenas alguns meses.

Por exemplo, a taxa de câmbio EUR/USD caiu de 1,12 para 1,04 sem qualquer recuperação significativa. Ou a taxa de câmbio USD/JPY subiu de 140 para 150 no mesmo período.

Portanto, pode-se dizer que o dólar americano está “em voga”. Os investidores gostam disso.

Mas e se eu lhe dissesse que os mesmos investidores que compram o dólar podem estar caminhando sobre gelo fino? O contra-argumento que tenho existe há séculos – taxas de juro.

Uma história das taxas de juros

Se uma imagem vale mais que mil palavras, aqui está uma que mostra o declínio das taxas de juros nos últimos 700 anos, cortesia da Visual Capitalist.

O que interessa aos investidores de hoje são as últimas duas décadas, quando as taxas de juro estiveram mais deprimidas do que nunca – mesmo negativas em alguns casos. O que esse ambiente fez com os mercados?

O que um ambiente de taxas de juros baixas significou para os mercados?

As taxas de juros movem uma economia. Se hoje se perguntar a um investidor qual o grande acontecimento que teve impacto nos mercados financeiros nas últimas duas décadas, as respostas provavelmente seriam a Grande Crise Financeira ou a falência do Lehman Brothers.

Mas o verdadeiro fenómeno que impactou os mercados foi um ambiente de taxas de juro baixas. Os bancos centrais foram forçados a ser activistas na procura de uma solução para as crises acima mencionadas e outras – por exemplo, a pandemia da COVID-19.

Em outras palavras, não era um ambiente típico de mercado.

Devido ao comportamento altamente estimulante da Fed, os investidores estavam optimistas e ansiosos por comprar activos, e a sua única preocupação era o medo de perder. Afinal, a janela de crédito estava aberta.

Não mais.

Mais alto por mais tempo – o novo mantra

A inflação está presente em todos os mandatos do banco central. No mundo desenvolvido, uma meta realista para a inflação é de 2%.

Ou foi.

O novo mantra que ouvimos dos principais bancos centrais em 2023 é que as taxas de juro vieram para permanecer mais altas por mais tempo. Por outras palavras, é pouco provável que a inflação volte a 2% num futuro próximo. Portanto, uma nova meta de inflação seria provavelmente apropriada – algo como 3%?

Portanto, as taxas de juros não cairão (significativamente) tão cedo. Mas o que aconteceu da última vez, quando as taxas de juros eram de 5% ou mais?

1929 é conhecido como o ano da Grande Depressão. As taxas de juro atingiram os 5% e teve início a recessão económica mais grave da história.

Estamos em 5% pela primeira vez em uma década!

Com base no gráfico de 700 anos apresentado acima, surge uma questão: e se a nova tendência (ou seja, taxas de juro mais elevadas) veio para ficar?

(continua)