Um dólar mais fraco num ambiente de taxas de juro elevadas

A beleza dos mercados financeiros é que eles fecham no fim de semana. Os investidores têm tempo para se reagruparem, repensarem as suas estratégias e se prepararem para a abertura de segunda-feira.

O fim de semana é, portanto, um momento de reflexão.

Além disso, é um momento em que muitos olham para o panorama geral, as tendências de longo prazo e como os fundamentos podem influenciar os mercados.

Ontem, argumentei que taxas de juro mais elevadas durante mais tempo é o mantra dos novos bancos centrais. Hoje, quero desenvolver esse argumento, apresentando uma opinião bastante impopular relativamente à moeda de reserva mundial.

Mais precisamente, poderá um ambiente de taxas de juro elevadas trazer um dólar mais fraco em vez de um dólar mais forte? Todo mundo fala do Fed e da alta taxa de fundos, então a narrativa é que o dólar só vai ficar mais forte.

Eu peço desculpa mas não concordo.

Para isso, trago a vocês o panorama geral – o gráfico mensal do EUR/USD.

O dólar americano ficou mais forte enquanto as taxas de juros diminuíram de forma constante

Durante décadas, as taxas de juros caíram drasticamente. Mas talvez o período mais importante tenha ocorrido nos últimos dez a quinze anos, quando as taxas de juro chegaram perto de zero nos Estados Unidos.

A queda das taxas de juros deveria ser uma má notícia para uma moeda. Mas não foi pelo dólar.

Este é o gráfico mensal do EUR/USD. Mostra que o dólar americano se fortaleceu consideravelmente desde a Grande Crise Financeira de 2008.

Naquela época, o EUR/USD estava sendo negociado acima de 1,60. Avançando para o rescaldo da pandemia da COVID-19, o EUR/USD foi negociado abaixo de 0,96.

Isto representa um declínio constante de dezenas de grandes números (ou seja, um grande número equivale a cem pontos pips) num período relativamente curto.

Mas o que é interessante aqui não é necessariamente o declínio da taxa de câmbio, mas o facto de as taxas de juro terem caído nos Estados Unidos durante todo este tempo. Conseqüentemente, vimos um dólar mais forte num ambiente de taxas de juros baixas.

Naturalmente, a próxima questão é: para onde irá o dólar americano agora que as taxas de juro estão bem longe dos seus mínimos? Além disso, como os bancos centrais continuam a dizer-nos que as taxas de juro são mais elevadas durante mais tempo, uma vez que a inflação provavelmente permanecerá elevada, porque não vender o dólar americano à medida que as tendências se invertem?

Resumindo, a ideia destes dois artigos dedicados às taxas de juro é que as tendências de longo prazo se inverteram. As taxas de juros não estão mais caindo e provavelmente não cairão tão cedo.

Mas se o dólar americano se fortaleceu num ambiente de taxas de juro baixas, é lógico que desça num ambiente de taxas de juro elevadas. Assim, considero que qualquer fortalecimento do dólar americano será apenas temporário, à medida que os mercados financeiros se esforçam para fazer face ao aumento das taxas de juro.