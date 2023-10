Ações Rivian (RIVN), Fisker (FSR): Más notícias da Ford

Os preços das ações de Rivian (NASDAQ: RIVN) e Fisker (NYSE: FSR) estiveram sob pressão nos últimos meses. As ações da RIVN caíram abaixo de US$ 20 e estão 31% abaixo do nível mais alto deste ano. Da mesma forma, as ações da Fisker estavam sendo negociadas a US$ 6,23, também uma queda de mais de 28% em relação à alta acumulada no ano.

Más notícias para veículos elétricos

Existem riscos crescentes de que o mercado de veículos eléctricos (VE) esteja a abrandar, mesmo enquanto os governos da China, dos EUA e da Europa continuam a dar incentivos. Uma razão para isto é que a concorrência aumentou acentuadamente nos últimos anos.

Dados publicados na semana passada mostraram que as vendas de EV nos EUA saltaram para um recorde de 313 mil no segundo trimestre. Foi um forte aumento, representando um salto de 50% em relação ao mesmo período de 2022.

A KBB, que publicou o relatório, apontou para mais variedades, níveis de inventário mais elevados e pressão descendente nos preços. Ao mesmo tempo, a Tesla começou a perder participação de mercado à medida que empresas como Ford, Hyundai e Chevrolet ganhavam participação.

No entanto, há sinais de que a indústria está a abrandar. Por um lado, a maioria das empresas, incluindo a Tesla, anunciaram enormes cortes de preços este ano. Embora estas reduções de preços se destinem a aumentar a sua quota de mercado, são também sinais de que a procura está a abrandar.

Outro sinal, que representa más notícias para empresas de veículos elétricos como Rivian e Fisker, vem da Ford. De acordo com o WSJ, a Ford está considerando cortar turnos em sua fábrica de F-150 Lightning.

Um membro do sindicato da Ford foi citado pelo WSJ dizendo que as vendas de seu produto Lightning haviam despencado. As vendas de veículos elétricos da Ford caíram mais de 45% no terceiro trimestre. Como resultado, a empresa reduziu as suas ambições de construir mais de 2 milhões de VE até ao final de 2026.

A decisão de reduzir a produção de veículos elétricos ocorre num momento em que a empresa está a aumentar o seu foco em veículos com motor de combustão interna (ICE) que estão a ter um desempenho modestamente bom. O WSJ observou que a empresa pretende aumentar a sua produção de ICE.

Implicações para Rivian e Fisker

Ações Fisker x Rivian

As ações da Ford são uma má notícia para outras empresas menores de veículos elétricos, como Rivian e Fisker. Embora as entregas da Rivian tenham aumentado no terceiro trimestre, isso significa que os seus negócios irão desacelerar no curto prazo.

Por um lado, Rivian opera em um negócio semelhante ao da Ford. Seu caminhão Rivian R1T é um dos concorrentes mais próximos do Lightning da Ford. Também é mais caro, o que significa que sua desaceleração pode ser mais acentuada que a da Ford. Rivian R1T começa em US$ 79.000, enquanto o Ford Lightning começa em US$ 52.000.

O recuo da Ford nos veículos eléctricos também significa que a Fisker acabará por ver um crescimento mais lento à medida que passa do seu crescimento hiper-rápido. Como escrevi antes, Fisker pretende construir entre 20 mil e 23 mil veículos este ano. A maioria desses veículos irá preencher sua carteira, que era de mais de 65 mil veículos.

Também é importante notar que outras empresas de EV como Nio, Xpeng e Byrd também registaram um crescimento lento, apontando para um problema mais amplo no mercado.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.