Más notícias para veículos elétricos: evite ações ARVL, Nio, VinFast

A situação está a piorar para as empresas do setor de veículos elétricos (VE) à medida que surgem mais sinais de desaceleração. Na segunda-feira, a Ford confirmou que estava reduzindo seu Lightning produção, uma situação notável, uma vez que é um dos EVs mais populares nos EUA. A Ford agora está dobrando a aposta em veículos híbridos.

A desaceleração do EV é real

Copy link to section

Empresas como a Tesla continuaram a reduzir os seus preços numa tentativa de aumentar as vendas e a quota de mercado. E o mais importante: estudos mostram que as vendas de veículos elétricos estão a abrandar, mesmo com o aumento constante do motor de combustão interna (ICE).

Dados recentes mostram que a maioria dos VE passa mais tempo, o dobro do tempo nos concessionários. Isto aconteceu numa altura em que o número de estações de carregamento aumentou nos últimos anos. A Tesla também abriu sua grande rede para outras empresas de veículos elétricos, como General Motors e Ford.

O excesso de oferta é uma preocupação fundamental que preocupa muitos investidores e analistas de EV. Por um lado, a maioria das empresas, incluindo empresas tradicionais como Mercedes Benz, Stellantis, Nissan e GM, estão todas a aumentar a sua produção. Por exemplo, a oferta de carros ICE nas concessionárias ficou em 52 dias, enquanto as picapes aumentaram para 57, enquanto os VEs aumentaram para 90-100 dias.

As vendas de veículos elétricos também estão desacelerando devido ao seu custo e valor de revenda. O EV médio ficou em US$ 53 mil nos EUA, enquanto o de um carro ICE é inferior a US$ 50 mil. Pior ainda, como os VE são alimentados por baterias, tendem a ter um valor de revenda inferior ao dos veículos ICE.

Outra métrica da S&P Global mostra que menos americanos estão a considerar comprar VEs do que em 2021. A percentagem caiu de 87% para 67%, apontando para mais problemas na indústria.

https://www.youtube.com/watch?v=cZlsZwcIgpc&pp=ygUHZXYgY25iYw%3D%3D

Pequenas empresas de EV em risco

Copy link to section

A implicação de tudo isto é que muitas empresas de veículos elétricos terão dificuldades para sobreviver nesta nova normalidade. Na China, o número de empresas de veículos elétricos recuou de mais de 500, há alguns anos, para menos de 100 hoje.

Isto explica por que muitos preços das ações de veículos elétricos despencaram este ano. O preço das ações da Mullen Automotive (NASDAQ: MULN) despencou mais de 90% este ano e agora está no nível mais baixo já registrado. Outras ações de EV, como Faraday Future, Lucid Motors e Nikola, também caíram. A Lordstown Motors pediu falência recentemente.

No meu artigo anterior, alertei os investidores contra empresas como Faraday Future, Mullen Automotive e Workhorse Group. Acredito que Arrival (ARVL), Nio e VinFast são empresas extremamente arriscadas.

A Arrival, uma empresa britânica de veículos elétricos, contratou consultores para uma potencial insolvência. Suas ações caíram 96% nos últimos 12 meses e estão em US$ 1,09. VinFast (VFS), a quarta maior empresa de EV do mundo em valor de mercado, depois de Tesla, Li Auto e Rivian, é outra a evitar.

VinFast é simplesmente muito sobrevalorizado e arriscado, mesmo com sua dinâmica de crescimento continuou. Provavelmente precisará de angariar dinheiro adicional para financiar a sua expansão americana.

Empresas chinesas de veículos elétricos como a Nio também são altamente arriscadas devido à saturação do mercado. Também encontraram alguns desafios à medida que procuram expandir-se na Europa e noutros mercados. A economia da China também não vai bem. Portanto, suspeito que ações como Nio e XPeng permanecerão sob pressão nos próximos anos.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.