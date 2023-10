Topos triplos (quase) nunca funcionam – tem ouro?

O último trimestre do ano comercial começou com um ambiente de baixa volatilidade. Nada se move e quase todas as oscilações são invertidas.

Mesmo as tensões geopolíticas não conseguiram movimentar os mercados. Em vez disso, os investidores parecem esperar por outra coisa, em busca de orientação.

A análise técnica geralmente orienta nesse ambiente quando nada se move e os fundamentos falham. Portanto, certos padrões, especialmente se formados em intervalos de tempo maiores, são usados pelos traders para se posicionarem no lado direito do mercado.

Veja o ouro, por exemplo. Embora o dólar americano tenha se fortalecido durante os meses de verão, o ouro ainda está de olho no nível crucial de US$ 2.000.

A força do dólar é mais óbvia no mercado Forex, onde o dólar ganhou literalmente contra todos os seus pares. No entanto, embora em queda, o preço do ouro recuperou metade das perdas, um movimento não observado no mercado cambial.

Esse comportamento do mercado é consistente com padrões triangulares. Na verdade, um triângulo é visível nos intervalos de tempo maiores, e é ainda mais tentador negociá-lo para cima por causa do chamado padrão de topo triplo.

O que é um padrão de topo triplo?

Como o nome sugere, um topo triplo é um padrão de reversão. Como tal, forma-se no final das tendências de alta.

Naturalmente, a presença de um padrão de baixa no final de uma tendência de alta atrai muito interesse dos participantes do mercado. Escolher um topo ou um fundo é mais gratificante do que esperar que a próxima tendência comece antes de iniciar uma posição.

Um topo triplo é caracterizado pela falha do mercado três vezes na mesma área horizontal. Embora seja um sinal de fraqueza, também mostra que o mercado tenta superar uma resistência significativa.

Por que os topos triplos falham com tanta frequência?

Os topos triplos falham porque se assemelham a um padrão de continuação de alta – triângulos ascendentes. Na verdade, até o final do padrão, ninguém sabe como o mercado se formará – um topo triplo ou um triângulo ascendente.

Por esse motivo, os topos triplos falham na maioria das vezes, especialmente se o padrão se formar em intervalos de tempo maiores. Como o padrão é visível para todos os traders, muitos tentarão fazer o oposto.

Conclusão

O preço do ouro permanece em alta enquanto o mercado é negociado perto do nível de US$ 2.000. O que parece ser um padrão de topo triplo pode facilmente se transformar em um triângulo ascendente, com uma meta de US$ 2.300 e além.