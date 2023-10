Índice Nikkei 225: análise do método Wyckoff grita, venda

As ações do Japão continuaram a registar uma notável liquidação, à medida que os rendimentos das obrigações governamentais subiam. O índice Nikkei 225 despencou mais de 1,50% na quarta-feira e atingiu um mínimo de ¥ 31.500. Ele caiu mais de 7% em relação ao máximo acumulado no ano.

Títulos do Japão despencam

As ações do Japão juntaram-se aos seus pares globais numa grande liquidação, à medida que as preocupações com a economia pioravam. Na quarta-feira, os principais índices americanos, como o Dow Jones e o S&P 500, caíram mais de 1%.

Uma das principais preocupações dos investidores está no mercado de títulos. A turbulência no mercado obrigacionista que começou há alguns meses continua. O rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos, observado de perto, subiu para 5%, o ponto mais alto desde 2007.

A mesma crise obrigacionista está a acontecer no Japão, onde o BoJ ajustou o seu programa de controlo da curva de rendimentos em Agosto. Os dados mostram que o rendimento de 10 anos subiu 3,21% na quinta-feira e atingiu uma alta de 0,83%, o nível mais alto desde 2012.

Da mesma forma, os rendimentos das obrigações a 30 anos do Japão aumentaram 1,13%, para 1,78%, também o nível mais elevado desde 2013. Como resultado, o Banco do Japão foi forçado a intervir no mercado aberto para evitar uma liquidação mais profunda no mercado obrigacionista.

O índice Nikkei 225 também recuou depois de o Japão ter publicado dados económicos mistos. Segundo a agência de estatísticas, as exportações do país saltaram para 4,3% em setembro, ante os 0,8% anteriores. As importações caíram 16,3%, levando a um excedente comercial superior a 62,4 mil milhões.

Dados adicionais mostraram que os estrangeiros compraram títulos do Japão no valor de mais de 794 mil milhões de ienes, antecipando que o Banco do Japão acabará por começar a aumentar as taxas de juro nos próximos meses. Os estrangeiros investiram mais de 1,2 trilhão de ienes em ações japonesas durante o mês.

Previsão do índice Nikkei 225

A melhor maneira de analisar o índice Nikkei 225 é usar o conceito do Método Wyckoff. Conforme mostrado acima, vemos que o índice permaneceu em fase de consolidação entre março de 2022 e março deste ano. Podemos ver isso como a fase de acumulação do método.

Entrou então na fase de markup, que acontece quando a demanda é maior que a oferta. Agora, o índice passou para a fase de distribuição e formou um padrão de topo duplo. Também caiu abaixo das médias móveis de 50 e 100 dias.

Portanto, a perspectiva para o índice é de baixa, uma vez que agora ele entra na fase de redução. O próximo nível chave a ser observado será de ¥ 30.500, o ponto mais baixo em 4 de outubro. Uma quebra abaixo deste nível fará com que ele caia para ¥ 29.216.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.