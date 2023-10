Previsão USD/JPY: sinal enquanto o iene japonês forma uma cunha ascendente

A taxa de câmbio USD/JPY saltou para o nível mais alto desde Outubro do ano passado, à medida que os investidores se concentravam no mercado obrigacionista do Japão. Estava sendo negociado no importante nível de resistência de 150, 17,6% acima do nível mais baixo deste ano.

Queda do iene japonês

O iene japonês tem sido uma das moedas com pior desempenho no mundo desenvolvido. Caiu quase 50% em relação ao nível mais alto durante a pandemia de Covid-19. Isto aconteceu por causa do Banco do Japão (BoJ), que se desviou de outros bancos centrais como o Federal Reserve, o Banco do Canadá e o Banco da Inglaterra.

Estes bancos centrais começaram a aumentar as taxas de juro em 2022, à medida que a inflação começou a subir. O Fed empurrou-os de 0% para 5,50% e apontou para mais aumentos no futuro. Da mesma forma, o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco de Inglaterra elevaram as taxas para máximos de vários anos.

O BoJ, por outro lado, deixou as taxas de juro na zona negativa e continuou com o seu programa de flexibilização quantitativa (QE). Só encerrou o controle da curva de juros há alguns meses. Isto significa que a oferta monetária no Japão permaneceu num nível elevado.

Agora, o par USD/JPY subiu à medida que os rendimentos dos títulos do Japão dispararam, levando o Banco do Japão a intervir. O rendimento dos títulos públicos de 10 anos para 0,80%, o nível mais alto desde 2013.

Os rendimentos dos títulos movem-se na direção oposta aos preços. Como resultado da fraca procura de títulos de dívida pública, o Banco do Japão foi forçado a comprar títulos no valor de milhares de milhões de dólares nos últimos meses.

Não está claro como estas ações irão impactar o mercado do iene japonês. Uma solução potencial seria aumentar as taxas, o que é improvável por enquanto. Os economistas acreditam que o banco sairá das taxas negativas em 2024.

Análise técnica USD/JPY

O gráfico semanal mostra que a taxa de câmbio entre USD e JPY tem apresentado forte tendência de alta nos últimos meses. Permaneceu constantemente acima da média móvel de 50 semanas. A ação formou um canal ascendente.

Mais recentemente, formou um pequeno padrão de cunha ascendente, que é um dos sinais de baixa mais populares do mercado. Portanto, com a cunha ascendente se aproximando do seu nível de confluência, há uma probabilidade de que em breve ocorra um rompimento de baixa.

O cenário alternativo é onde o par continua subindo com os compradores visando o próximo nível importante em 151,95, o ponto mais alto em outubro do ano passado.

