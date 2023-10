5 empresas de tecnologia que passaram de unicórnios para penny stocks

A última década foi um período de expansão para as startups de tecnologia, com alguns analistas comparando-o com a bolha pontocom. Impulsionadas por taxas de juro baixas, as empresas de capital de risco investiram em milhares de empresas. Embora algumas empresas como a Airbnb e a Uber tenham tido um desempenho modesto como empresas públicas, muitas delas não o fizeram. Aqui estão algumas das principais empresas que passaram de unicórnios para penny stocks.

Nós trabalhamos

WeWork (NASDAQ: WE) exemplificou os excessos do recente boom tecnológico. A empresa levantou bilhões de dólares do Softbank, dando-lhe uma avaliação máxima de mais de US$ 45 bilhões. Estava se expandindo rapidamente e ultrapassou a IWG, controladora da Regus, para se tornar o maior player do setor.

O preço das ações da WeWork caiu 99% e seu valor de mercado passou para apenas US$ 134 milhões. É um incinerador de dinheiro que perde milhões de dólares todos os dias. Ao mesmo tempo, tem obrigações de arrendamento no valor de milhares de milhões. E recentemente, emitiu um aviso de continuidade e começou a renegociar os seus arrendamentos.

Acredito que as chances de sobrevivência da WeWork são extremamente limitadas devido às suas responsabilidades elevadas, ao crescimento lento do número de usuários e ao seu balanço patrimonial limitado. Tornou-se uma ação de baixo custo, com suas ações sendo negociadas a US$ 2.

BuzzFeed

BuzzFeed (NASDAQ: BZFD) foi outra startup de tecnologia de grande sucesso em seu auge. A empresa era conhecida por criar conteúdo viral e listas. Como resultado, muitos analistas e empresas de capital de risco consideraram que este seria o futuro da mídia.

O preço das ações do Buzzfeed caiu 96% desde seu pico, enquanto seu valor de mercado caiu para apenas US$ 43 milhões. A empresa continuou a sangrar dinheiro enquanto seu crescimento desacelerou. O BuzzFeed também está perdendo relevância entre muitos jovens, que passam a maior parte do tempo no TikTok. A Vice Media, uma concorrente, pediu falência em maio.

O RealReal

A RealReal (NASDAQ: REAL) é uma empresa que visa desestabilizar a parte sofisticada da indústria da moda. A empresa oferece um mercado bilateral onde as pessoas podem comprar e vender suas roupas e joias.

Os negócios do RealReal têm ido relativamente bem, já que sua receita total saltou de mais de US$ 213 milhões em 2018 para mais de US$ 603 milhões em 2022. No entanto, esse crescimento sofreu um grande prejuízo, já que o prejuízo líquido total saltou de US$ 75 milhões para mais de US$ 209 milhões..

O preço das ações da RealReal caiu 94% e estava sendo negociado a US$ 1,55. Seu valor de mercado caiu para apenas US$ 158 milhões. O seu desempenho foi inferior, uma vez que os investidores continuam preocupados com o seu potencial de crescimento e com a falta de lucros.

Todos os pássaros

O preço das ações da Allbirds (NASDAQ: BIRD) caiu mais de 99% desde que abriu o capital. Este crash elevou seu valor de mercado total para apenas US$ 143 milhões. No seu auge, a empresa foi avaliada em mais de US$ 1 bilhão.

A Allbirds passou por momentos difíceis como empresa pública. Embora suas vendas tenham aumentado de US$ 193 milhões em 2019 para US$ 297 milhões em 2022, suas perdas dispararam para mais de US$ 114 milhões. Allbirds sofreu com problemas de qualidade e estratégicos. Por exemplo, expandiu-se para outras categorias, como vestuário, mas foi forçada a abandoná-la. O país também está vendo uma demanda fraca e uma grande queima de caixa.

Aveia

O preço das ações da Oatly (NASDAQ: OTLY) desabou mais de 97% depois que abriu o capital. Depois de atingir o pico de US$ 28,4, as ações despencaram para US$ 0,55. A empresa, que é apoiada por Oprah Winfrey e Natalie Portman, levantou US$ 1,4 bilhão em seu IPO em 2021. A maioria desses fundos acabou, já que seu caixa total e investimentos de curto prazo são de US$ 340 milhões.

Oatly caiu em desgraça entre investidores e consumidores. Há sinais de que a procura por leite de aveia e outros produtos, como a carne artificial, está a diminuir. A concorrência no setor também aumentou acentuadamente nos últimos anos.

A maioria destes antigos unicórnios provavelmente enfrentará dificuldades num ambiente de taxas de juro elevadas. Algumas, como a WeWork, podem falir devido às dificuldades de financiamento. Outros, especialmente o RealReal, poderão voltar a crescer e recuperar no longo prazo.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.