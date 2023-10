Caso da SEC contra os principais executivos da Ripple foi arquivado

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) retirou as acusações em seu caso contra o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, e o presidente executivo, Chris Larsen.

A votação da SEC para encerrar o caso contra os dois executivos da Ripple foi anunciada na noite de quinta-feira, com um acordo de ambas as partes significando que o julgamento esperado para abril de 2024 não acontecerá agora. Especialistas jurídicos pró-criptografia dizem que esta é uma vitória regulatória para Ripple e criptografia.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Garlinghouse disse em um comunicado:

“Por quase três anos, Chris e eu temos sido alvo de alegações infundadas de um regulador desonesto com uma agenda política. Em vez de procurar os criminosos que roubam fundos de clientes em bolsas offshore que cortejavam favores políticos, a SEC foi atrás dos mocinhos.”

Ele acrescentou que a empresa agora espera o encerramento de todo o processo inicialmente aberto em dezembro de 2020.

O mais recente desenvolvimento no caso Ripple vs. SEC é a terceira vez que o regulador perde a batalha judicial para a empresa de criptografia.

Em julho deste ano, a SEC sofreu um golpe quando o tribunal decidiu que o XRP, a criptomoeda nativa do ecossistema blockchain Ripple, não é um título. Isto foi seguido por outra perda quando o esforço da SEC para recorrer da decisão de julho falhou. A decisão do regulador de rejeitar “com prejuízo” todas as reclamações contra Garlinghouse e Larsen acrescenta-se aos crescentes incidentes de perdas massivas.

Larsen comentou:

“Hoje, estamos legalmente justificados e pessoalmente redimidos em nossa batalha contra uma tentativa preocupante de abusar das regras, a fim de promover uma agenda política para sufocar a criptografia na América. ataque que foi falho desde o dia em que foi arquivado.”

Quando será o próximo caso Ripple vs. SEC?

Copy link to section

Embora o caso contra os principais executivos da Ripple, que tinha um julgamento agendado para abril do próximo ano, esteja agora encerrado, ainda é provável que haja mais litígios, dadas as alegações da SEC contra a empresa. Em particular, haverá desenvolvimentos em torno das reivindicações da SEC contra as vendas institucionais de XRP da Ripple. Espera-se que a batalha aqui seja sobre o tamanho da penalidade que a SEC buscará.

Outro passo poderia ser o recurso da SEC contra a decisão de julho da juíza Analisa Torres sobre o XRP. Embora o juiz tenha negado o pedido de agravo de instrumento do regulador no início deste mês, a decisão foi que isso poderia ser permitido após o julgamento. Sem julgamento agora, resta saber se a SEC irá interpor recurso após o encerramento da fase de penalidade do caso.

A última vitória da Ripple contra a SEC viu outro aumento nos preços das criptomoedas, com o XRP saltando mais de 8%, para mais de US$ 0,52. Um sentimento positivo mais amplo em torno do ETF Bitcoin também ajudou o BTC a subir novamente para US$ 30 mil, com as altcoins também obtendo ganhos decentes.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.